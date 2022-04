Le parole: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 2 aprile

Stasera, sabato 2 aprile 2022, alle ore 20,20 su Rai 3 va in onda Le parole, programma condotto ogni settimana dal giornalista del Corriere della Sera Massimo Granellini. Come da tradizione il programma racconta fatti di costume, cronaca e attualità, utilizzando delle particolari parole, che vengono di norma spiegate e raccontate dai vari ospiti di puntata. Ogni appuntamento si conclude con la Buonasera, il racconto e la riflessione su un fatto di attualità della settimana che Gramellini offre ai telespettatori, accompagnato dalla musica di Experience, composizione di Ludovico Einaudi. In ogni puntata sono presenti ospiti che, attraverso una parola, raccontano un particolare accadimento della settimana. Non mancano talvolta ospitate di tipo promozionale, inserite però sempre all’interno della cornice precedentemente descritta.

Anticipazioni

Emma D’Aquino, volto del Tg1, la storica inviata del Tg3 Giovanna Botteri, Maria Chiara Giannetta, attrice nel cast della nuova stagione di Don Matteo, lo scrittore Erri De Luca, autore di “Spizzichi e Bocconi”, e l’immunologa Antonella Viola: sono gli ospiti di Massimo Gramellini a Le Parole, in onda sabato 2 aprile alle 20.20 su Rai 3.

Nell’anteprima, Roberto Vecchioni, dopo aver raccontato l’etimologia della parola “neutralità”, proseguirà la sfida enigmistica del sabato sera in compagnia di Sigfrido Ranucci al via con la nuova stagione di Report da lunedì 4 aprile. Veronica Pivetti tornerà con il suo intervento settimanale nel quale darà una personale interpretazione del clamoroso gesto di Will Smith nel corso della premiazione degli Oscar, mentre Jacopo Veneziani proseguirà il suo viaggio nella storia raccontando gli avvelenamenti più famosi rappresentati nelle opere d’arte. Ospite in studio anche Saverio Raimondo con la sua imperdibile “agenda” di previsioni sul futuro del nostro Paese. Come di consueto, in chiusura di puntata, la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

Streaming e tv

Dove vedere Le parole in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.