Le Mans ’66 – La grande sfida: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 12 ottobre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Le Mans ’66 – La grande sfida (Ford v Ferrari), film del 2019 diretto da James Mangold. Il film segue le vicende degli ingegneri e dei membri della scuderia statunitense Ford, guidata dal progettista Carroll Shelby e dal suo pilota britannico Ken Miles, ingaggiati da Henry Ford II e Lee Iacocca col compito di costruire una vettura, la Ford GT40, in grado di vincere la 24 Ore di Le Mans del 1966 contro l’avversaria Ferrari. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

24 Ore di Le Mans, 1959. Carroll Shelby vince la gara alla guida di una Aston Martin ufficiale, ma l’acuirsi di un problema cardiaco congenito lo costringe di lì a breve ad abbandonare la carriera di pilota.

Stati Uniti, 1963. Shelby è diventato un piccolo costruttore di vetture da corsa (le celebri Cobra) e con la sua squadra partecipa al campionato nazionale SCCA. Tra i suoi piloti c’è Ken Miles, dall’indole per nulla diplomatica ma molto competente in fatto di vetture grazie anche all’attività di meccanico nella sua piccola officina. Durante i preparativi per una gara a Willow Springs, è proprio il caratteraccio di Miles a compromettere un possibile accordo con la Porsche. Da qui nasce un alterco tra Shelby e Miles, che si conclude quando Ken tenta di colpire Carroll lanciandogli una chiave inglese. Ciononostante, durante la gara Miles sfodera tutto il suo talento e conquista la vittoria, con grande soddisfazione di Shelby che decide di incorniciare la chiave come portafortuna.

Nel frattempo, a Detroit, la Ford Motor Company è in crisi di vendite e Henry Ford II chiede ai suoi dipendenti di non ripresentarsi al lavoro se non con un’idea vincente. Il giovane manager Lee Iacocca, sfidando lo scetticismo generale, suggerisce di scendere in pista per vincere la prestigiosa 24 Ore di Le Mans, la corsa più famosa al mondo, in modo da rilanciare l’immagine del marchio; ma ci sarà da fare i conti con l’apparentemente invincibile Ferrari. La prima idea è quella di rilevare la Casa italiana, che è in difficoltà economica, e l’accordo sembra quasi raggiunto ma, al momento della firma, l’ingegner Ferrari capisce che tutta la sua attività sportiva dipenderebbe dall’approvazione dei vertici Ford, quindi cambia idea e caccia da Maranello i dirigenti americani insultando sia loro che il presidente.

Saputo del cattivo esito, e delle ingiurie, Henry Ford reagisce ordinando ai suoi collaboratori di trovare i migliori ingegneri, meccanici e piloti, per costruire un’auto che batta la Ferrari e vinca a Le Mans. Iacocca propone a Carroll Shelby l’incarico di coordinare il progetto: egli accetta a patto di lavorare in autonomia, cosa che irrita i dirigenti Ford, a partire dal vicepresidente Leo Beebe che lo ostacolerà non poco.

Le Mans ’66 – La grande sfida: il cast

Abbiamo visto la trama di Le Mans ’66 – La grande sfida, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matt Damon: Carroll Shelby

Christian Bale: Ken Miles

Jon Bernthal: Lee Iacocca

Caitriona Balfe: Mollie Miles

Josh Lucas: Leo Beebe

Noah Jupe: Peter Miles

Tracy Letts: Henry Ford II

Remo Girone: Enzo Ferrari

Francesco Bauco: Lorenzo Bandini

Ray McKinnon: Phil Remington

JJ Feild: Roy Lunn

Jack McMullen: Charlie Agapiou

Corrado Invernizzi: Franco Gozzi

Joe Williamson: Don Frey

Ian Harding: Ford Executive

Benjamin Rigby: Bruce McLaren

Alex Gurney: Dan Gurney

Streaming e tv

Dove vedere Le Mans ’66 – La grande sfida in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 12 ottobre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.