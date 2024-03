Le indagini di Lolita Lobosco 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 11 marzo

Stasera, lunedì 11 marzo 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3, la terza stagione della fiction liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Anche nei nuovi episodi è Luisa Ranieri a interpretare la protagonista, vicequestore del commissariato di polizia a Bari, a capo di una squadra di soli uomini in cui riesce a farsi strada grazie al suo mix di bellezza esplosiva e intelligenza emotiva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’episodio di stasera intitolato Se vuoi morir, Lolita viene costretta da Marietta a prendere parte a un ballo in maschera. A organizzare la festa in una bellissima villa, sono Alfredo Mari e suo marito Salvatore, che durante il Ricevimento viene misteriosamente ucciso. Diverse le piste possibili, ma tutte finiscono in un buco nell’acqua. È il bel Leon, con la sua testimonianza, a dare una svolta alle indagini. E così, nonostante le sue remore, Lolita decide di dargli una chance ed esce con lui. Intanto, Trifone riesce a convincere Nunzia a fare una vacanza nella splendida Parigi. Ma le cose non vanno esattamente come i due speravano e quello che doveva essere una sorta di viaggio di nozze finisce per mettere in profonda crisi il loro rapporto. E aria di crisi c’è anche a casa Forte, dove le tensioni tra Antonio e Porzia esplodono creando un’inaspettata frattura. L’unica buona notizia sembra essere l’arrivo anticipato dei due figli di Esposito. Quando finalmente per Lolita tutto sembra andare nel verso giusto, una tragica notizia la colpisce improvvisamente.

Le indagini di Lolita Lobosco 3: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3, ma qual è il cast completo della fiction? Insieme alla protagonista Luisa Ranieri tornano Lunetta Savino, Jacopo Cullin, Giovanni Ludeno, Bianca Nappi e Mario Sgueglia. New entry di questi nuovi episodi è Daniele Pecci. Tra i produttori della serie, Luca Zingaretti, marito di Luisa Ranieri. La serie è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori). Sceneggiatura di Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli, Chiara Laudani. La regia è di Renato De Maria.

Streaming e tv

Dove vedere Le indagini di Lolita Lobosco 3 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirla in live streaming o on demand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.