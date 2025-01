Questa sera, domenica 26 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 26 gennaio.

Ospiti nel corso della puntata: I Legnanesi, il celebre gruppo teatrale che da decenni racconta la cultura lombarda con ironia e maestria; il pugile Luigi Mantegna, conosciuto con il nome d’arte Louis, che parlerà della sua carriera e delle sue sfide; la fumettista Josephine Yole Signorelli, nota al pubblico come Fumettibrutti, autrice di opere grafiche che esplorano temi profondi e attuali; e l’attrice Carla Pucciarelli, pronta a raccontare aneddoti della sua esperienza nel mondo dello spettacolo.

La serata proporrà una serie di reportage e inchieste su temi di grande rilevanza sociale e culturale. Gaston Zama accompagnerà Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli in un viaggio dal Piemonte alle Alpi Svizzere, con destinazione Davos. L’obiettivo? Esplorare da vicino il World Economic Forum.

Filippo Roma approfondirà uno dei temi più discussi del momento: il dissing calcistico tra Lele Adani e Fabio Caressa. L’inviato ha incontrato entrambi per raccogliere le loro opinioni e analizzare questa singolare rivalità che ha animato il mondo del calcio e dei social.

Alice Martinelli porterà alla luce dettagli inediti sul caso della neonata rapita in una clinica di Cosenza. Una donna, fingendosi infermiera, ha sottratto una bambina appena nata, successivamente ritrovata sana e salva poche ore dopo. La responsabile, Rosa Vespa, è stata arrestata insieme al marito Moses Aqua, che si è poi rivelato ingannato dalla moglie, la quale gli aveva fatto credere di essere incinta. Il servizio presenterà immagini esclusive e interviste che gettano luce su questa vicenda drammatica.

Nel reportage di Alessandro Sortino, verrà analizzata la crisi immobiliare che sta colpendo il Partito Democratico a Bologna. Circa un terzo delle sedi, 33 in totale, rischia la chiusura a causa del mancato pagamento degli affitti. L’inchiesta approfondirà le ragioni di questa situazione paradossale e le sue conseguenze politiche e sociali.

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 26 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.