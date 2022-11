Le Iene 2022: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming | 29 novembre Italia 1

Stasera, martedì 29 novembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 29 novembre.

Anticipazioni

Nella puntata di questa sera, tra i vari servizi, vedremo il reportage di Giulio Golia da Ischia che racconta la macchina dei soccorsi nelle prime cruciali 36 ore di attività di aiuti dei vigili del fuoco che, a qualche ora dalla sciagura, hanno raggiunto l’isola. L’inviato descrive prima l’impossibilità di raggiungere il luogo della tragedia poi, non appena il mare ha permesso la navigazione, con un operatore è salito sul mezzo dei vigili del fuoco che hanno corso a sirene spiegate per raggiungere il traghetto con direzione Ischia.

Nicolò De Devitiis torna a occuparsi dei tassisti romani che offrono un servizio pubblico che avrebbero precise regole da rispettare ma che continuano a commettere tutta una serie di violazioni: mancata tariffa garantita, niente uso del Pos, selezione dei clienti su tratte con lo stesso percorso e viaggi cumulativi non consentiti. Partendo dal domandarsi se, una volta fatti i controlli e sanzionati i “tassisti furbetti” il Comune prenda provvedimenti necessari affinché gli stessi soggetti non possano perseverare indisturbati negli anni, l’inviato ne parla con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Luigi Pelazza continua il viaggio intrapreso con Alberto e Lorenzo, i due giovani tossicodipendenti rispettivamente di Genova e Torino, verso l’ultima tappa per la disintossicazione: la comunità terapeutica di recupero San Patrignano.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 29 novembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma.