Le Iene 2023: 7 marzo

Stasera, martedì 7 marzo 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto da Belen Rodriguez. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 7 marzo.

Anticipazioni

Tanti gli ospiti in studio: Ariete e la coppia Colapesce-Dimartino si esibiranno cantando i rispettivi brani con cui hanno partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo; il cantante Fred de Palma parlerà attraverso un monologo della sua dipendenza dal gioco; la giovane modella Carlotta Bertotti racconta come ha imparato ad apprezzare il proprio aspetto, la propria diversità e a non nascondersi dalla sua malattia (il nevo di Ota sul volto, ndr.).

Infine, con il dott. Roberto Boffi, pneumologo e oncologo dell’Istituto Nazionale Tumori, si affronterà il tema del fumo e di come liberarsi da questa dipendenza. Nel corso della serata, anche l’intervista allo chef Edoardo Franco, vincitore di MasterChef 2023.

Tra i servizi della puntata: Nicolò De Devitiis è con Bea, vent’anni, pastore per scelta sulle montagne trentine. La ragazza mostra all’inviato una delle sue giornate tipo: la sveglia all’alba, il pascolo del gregge, la mungitura, la produzione del formaggio e la tosatura delle pecore. Tra un’attività e l’altra la giovane racconta i sacrifici ma anche la gioia che prova vivendo la sua vita a contatto con la natura.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 7 marzo 2023, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma.