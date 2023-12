La puntata di stasera, condotta da Veronica Gentili e dal comico Max Angioni, sarà piena di servizi ma non solo. A loro, come ogni settimana, spetterà il compito di introdurre i tanti servizi in programma. Tra gli ospiti in studio: il duo comico Pio e Amedeo e l’ex cestita NBA Luigi Datome.

Tra i servizi di oggi: la maternità surrogata è un tema sempre al centro del dibattito pubblico. Paola Barale e l’autore Gaston Zama si sono finti una coppia e si sono recati in Ucraina per documentare e mettere in luce tutti gli aspetti di questa pratica. L’Ucraina è il paese con più nascite tramite la gestazione per altri, ossia donne che dietro un compenso mettono al mondo bambini per conto di altre persone. I due hanno raccolto le testimonianze di alcune donne coinvolte in questa pratica, regolamentata da una legge e che avviene in cliniche specializzate, comprendendone meglio gli aspetti etici, emotivi e giuridici.

Veronica Gentili è con un insegnante di autodifesa femminile per provare a dare alle donne alcune regole da seguire per potersi difendere con efficacia in caso di aggressione o violenza.