Stasera, venerdì 17 novembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 17 novembre.

La puntata di stasera, condotta anche questa settimana da Veronica Gentili e dal comico Max Angioni, sarà piena di servizi ma non solo. Tra gli ospiti in studio: il cantante Omar Pedrini, che ha scelto di raccontarsi, attraverso un monologo, in seguito ai numerosi interventi cardiaci a cui è stato sottoposto, e Angelina Mango, una delle voci rivelazioni dell’anno, con il suo ultimo brano Che t’o dico a fa, certificato del triplo disco di platino.

Tra i servizi della puntata: Roberta Rei racconta la storia di Sabrina, la ragazza italiana di origini bengalesi che ha avuto il coraggio di denunciare suo marito, nonché cugino, per maltrattamenti e abusi sessuali nei suoi confronti. La vicenda ha occupato le pagine della cronaca nazionale per molto tempo per via della decisione di un giudice del tribunale di Brescia che ha chiesto l’assoluzione dell’uomo, sostenendo come i suoi comportamenti fossero il frutto del contesto culturale. Sabrina ripercorre la vicenda con l’inviata, commentando amareggiata: “Non si tratta di cultura, ma di educazione. Se una persona viene educata in una certa maniera, quando diventa grande rimane con quella educazione”.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, venerdì 17 novembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma.