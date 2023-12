Stasera, martedì 12 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 12 dicembre.

La puntata di stasera, condotta da Veronica Gentili e dal comico Max Angioni, sarà piena di servizi ma non solo. A loro, come ogni settimana, spetterà il compito di introdurre i tanti servizi in programma. Tra gli ospiti in studio: la ginnasta e campionessa del mondo Vanessa Ferrari e il giovanissimo attore e modello Andrea Arru.

Tra i servizi di oggi: Nicolò De Devitiis delinea un profilo inedito di Achille Lauro, uno dei cantautori più eclettici del panorama musicale italiano, mostrando il risultato di due giorni passati insieme a casa dell’artista, nello studio di registrazione, in palestra e anche in ospedale dove i due hanno incontrato alcuni bambini malati oncologici. Nina Palmieri è con Edita, Lara e Matilda, tre delle tante aspiranti attrici che denunciarono il finto regista Claudio Marini per violenza sessuale. L’uomo, millantando prospettive di lavoro in film mai realizzati, avrebbe approfittato delle giovani attrici facendole recitare provini a luci rosse. Lo scorso venerdì, il Tribunale di Roma ha condannato in primo grado il cinquantunenne a 11 anni e 9 mesi. Nicola Barraco racconta la storia di Assane Gnoukouri, ex giocatore dell’Inter, finito a sua insaputa al centro dell’inchiesta sui baby calciatori africani. Le giovani promesse del calcio della Costa d’Avorio venivano fatte entrare in Italia con documenti falsi che stabilivano un rapporto di parentela con persone ivoriane presenti nel bel Paese. Tutto avveniva però all’oscuro delle famiglie di origine. Il sogno di Assane è iniziato nel 2015 quando venne scoperto dall’Inter, ma poi si è infranto quando il suo nome è comparso nell’indagine. Oggi Assane vive in Italia senza permesso di soggiorno e con due procedimenti penali in corso che lo vedono sia vittima che imputato.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 12 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma.