Le Iene 2023: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming | 17 gennaio Italia 1

Stasera, martedì 17 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 17 gennaio.

Anticipazioni

Nella puntata di stasera dovrebbe essere messo sotto i riflettori l’impegno di un coach olistico che tramite la ‘liberazione emozionale’ si propone di dare “aiuto le donne confuse e bloccate, senza una direzione precisa, a riprendere in mano con decisione la loro vita.” Un ritorno su un argomento già trattato che dovrebbe essere approfondito nel corso della puntata.

Verrà raggiunta anche la professoressa di Rovigo che ha denunciato i suoi 24 studenti per averle sparato in classe con un fucile ad aria compressa mentre riprendevano la scena e la postavano sui social. Una storia che ha fatto scalpore e che è ancora in fase di indagini, per la quale sono in corso accertamenti anche dal parte del Ministero.

Nel corso del programma Max Angioni si soffermerà su un argomento diffuso solo di recente: la marijuana legale a New York. Un tema che sta facendo già discutere il popolo dei social. Alcuni interventi sono anche estremamente critici nei confronti della nuova conduzione: “Ma Angioni non può trovarsi un lavoro?” e qualcun altro: “Rimpiango le iene di un tempo”. Ma i giornalisti de Le Iene vanno anche ad incontrare un immobiliarista per verificare se sarebbe propenso ad affittare a “migranti, turisti ed escort case che ha preso in affitto senza pagare”.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 17 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma.