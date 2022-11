Arriva la replica de Le Iene dopo che Roberto Zaccaria – un 64enne protagonista di una storia di catfishing di cui si era occupata la trasmissione di Italia 1 la scorsa settimana – si è suicidato. Il caso, dopo il servizio di Matteo Viviani, è diventato virale. Non sono mancate le polemiche sul “metodo Iene”, con il 64enne che è stato rincorso fin sotto casa dall’inviato. L’uomo è stato identificato dai concittadini del piccolo comune di Forlimpopoli, e bersagliato di minacce e insulti. Alla fine ha scelto di togliersi la vita.

Una tragedia nella tragedia, spiega il programma, visto che il protagonista di questa storia, Daniele, un ragazzo di 24 anni, un anno fa si era suicidato dopo essere stato raggirato sui social da Zaccaria, il quale aveva finto di essere una bella ragazza di nome Irene, di cui Daniele si era innamorato, pur non avendola mai vista dal vivo. Il giovane, quando ha capito che era tutto un raggiro, si era impiccato.

Inevitabile un commento da parte de Le Iene nella puntata di ieri, 8 novembre. “La vicenda ci ha lasciato scossi. Non ci sottraiamo a questo dibattito”, ha commentato il conduttore Teo Mammucari. Poi è stato mandato in onda un servizio di Matteo Viviani, lo stesso autore del pezzo originario che tanto ha fatto discutere. L’inviato ha spiegato che stata continuando a lavorare sul caso e che si era messo in contatto con altre vittime del catfishing messo in atto da Zaccaria: “Settimana scorsa, ci siamo occupati della tragedia di Daniele. Questa storia ha scatenato enorme interesse da parte dell’opinione pubblica, giornali, social, radio, tv. La storia non era finita lì: altri ragazzi si erano messi a chattare con la finta Irene e noi ci eravamo messi in contatto con loro per sapere come stavano e se, come Daniele, fossero entrati in quel meccanismo”.

Viviani ha saputo del suicidio di Zaccaria da un messaggio inviatogli dall’avvocato della famiglia di Daniele: “Una tragedia che non ci lascia indifferenti e che ha colpito tutti noi. A prescindere dalla lettura che ognuno di noi si è fatto di questa storia, si sta parlando della vita di un uomo, che a causa del meccanismo perverso tipico del catfishing, si era legata a quella di un altro uomo, seguendo lo stesso tragico destino”.

Le Iene dunque continueranno ad occuparsi di questi casi: “Vi abbiamo raccontato tante storie simili, come quella di Roberto Cazzaniga, che fortunatamente non hanno avuto lo stesso epilogo. Il catfishing è un fenomeno molto più ampio e pericoloso di quello che si può immaginare. Le vittime sono sempre i soggetti più fragili. La domanda è: attorno a questo problema, c’è un vuoto normativo? Abbiamo gli strumenti per proteggere le persone più a rischio? Nel nostro ordinamento, è previsto il reato di sostituzione di persona ma è sufficiente? La procura di Forlì ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti sulla morte di Roberto Zaccaria. Continueremo ad occuparci di catfishing perché imparare a riconoscere il problema è il primo passo per evitarlo”. Di seguito il video del servizio di ieri.