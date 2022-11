Le Iene presentano: Inside. Anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 6 novembre 2022

Le Iene presentano: Inside è il nuovo programma della domenica sera di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene in onda per sei puntate alle 20.30 a partire dal 30 ottobre 2022. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano.” Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, 6 novembre.

Anticipazioni

La seconda puntata, condotta da Giulio Golia, è dedicata al caso Angelo Vassallo. “A giugno 2019 abbiamo letto un’intervista al fratello di Angelo Vassallo (ucciso in un attentato nel 2010, ndr): ci colpì molto e prendemmo contatti. Per realizzare il primo servizio ci abbiamo messo una settimana, poi altri due mesi per controllare tutta la documentazione. Per questo “speciale” abbiamo incontrato quasi tutti quelli con cui il sindaco Vassallo aveva a che fare. Poi quest’estate ci sono state grandi novità che coinvolgono alcuni soggetti. La difficoltà maggiore è il presente: a 12 anni dall’omicidio non c’è ancora la “pistola fumante” e oggi è difficile ricostruire tutti i passaggi della storia”, spiega Le Iene. “Con Giulio Golia e Francesca Di Stefano ci chiediamo se le indagini sull’omicidio del sindaco Angelo Vassallo, che dal 2010 ha sconvolto il paesino di Acciaroli nel Cilento, sono state depistate per farle concentrare su Bruno Damiani, che parla per la prima volta con noi. Intanto ora ci sono nuovi indagati e un’ipotesi: Vassallo aveva scoperto un traffico di droga che vedrebbe coinvolti carabinieri infedeli e camorristi?”. Dunque questa sera con Giulio Golia si parlerà di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore ucciso la notte del 5 settembre 2010 con nove colpi di pistola. A distanza di dodici anni dal suo omicidio non è ancora stato trovato un responsabile.



Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Le Iene presentano: Inside? Semplicissimo: come già anticipato, il programma va in onda stasera – domenica 6 novembre 2022 – a partire dalle 20.30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente Le Iene sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire i programmi in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.