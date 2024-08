Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 6 agosto 2024

Le Iene presentano: Inside è il programma di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, 6 agosto 2024.

Anticipazioni

Ultimo appuntamento estivo con il programma di Italia 1 dal titolo ‘Riflessioni sulla giustizia’, un’analisi per comprendere quale sia lo stato della giustizia nel nostro Paese. Nella puntata si approfondiranno le modalità con cui viene applicata la legge nei nostri tribunali, le difficoltà delle professioni di giudici e magistrati e di come a volte – in nome della legge – vengano forzati i limiti delle procedure e delle regole.

Si parlerà inoltre della relazione tra giustizia e comunicazione, di come si comportano gli organi di informazione di fronte a un caso di cronaca, provando a rispondere a domande quali: quanto è profondo il legame che lega procure e organi di stampa? Quando è necessario dubitare di indizi e prove, anche di quelle che sembrano le più clamorose, come le confessioni? Oppure: come si fa quando una cosa che era stata presentata come una prova si rivela sbagliata o manipolata? E infine, quanto influisce il racconto mediatico sulla sentenza finale?

Alla luce di questi interrogativi, Antonino Monteleone e Riccardo Festinese ripercorrono alcuni casi giudiziari raccontati e documentati a Le Iene, in cui sembrerebbero apparse storture ed elementi poco chiari: dalla strage di Erba al caso Yara Gambirasio, dalla morte del ciclista Marco Pantani fino al delitto di Garlasco.

A commentare il tema e le vicende giudiziarie i giornalisti: Nicola Porro, Enrico Mentana, Luca Telese e Salvo Sottile; i magistrati Luca Palamara e Alfredo Robledo, l’avvocato e psicologo Guglielmo Gulotta.

