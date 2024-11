Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 21 novembre 2024

Le Iene presentano: Inside è il programma di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, 21 novembre 2024.

Anticipazioni

La settima puntata, dal titolo “Serena Mollicone: non è ancora finita” è l’inchiesta di Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli interamente dedicata al delitto di Arce, il paesino in provincia di Frosinone in cui venne uccisa la giovane Serena Mollicone.

Dopo ventitré anni e due processi per trovare il colpevole della morte della ragazza, non è ancora emerso nessun nome. Gli imputati, Marco Mottola – figlio dell’ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, ai tempi dell’omicidio comandante della stazione di Arce -, suo padre Franco e sua madre Annamaria, sono stati assolti e giudicati innocenti sia in primo che in secondo grado.

L’inviata torna a parlare del caso con la testimonianza inedita di un uomo che non ha parlato al processo, ma che potrebbe rivelare dettagli importanti sull’intera vicenda. Nella puntata, inoltre, l’analisi che ricostruisce dettagliatamente gli accadimenti e i dubbi che le due sentenze non sono riuscite a sciogliere; le parole di Gaia e Luana Sofia, cugine della vittima, e i punti di vista alternativi dei giornalisti Pino Rinaldi e Angela Nicoletti.

Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Le Iene presentano: Inside? Semplicissimo: come già anticipato, il programma va in onda stasera – giovedì 21 novembre 2024 – a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente Le Iene sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che permette di seguire i programmi in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.