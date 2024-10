Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 17 ottobre 2024

Le Iene presentano: Inside è il programma di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, 17 ottobre 2024.

Anticipazioni

Nella seconda puntata dal titolo ‘Rigopiano e le grandi tragedie italiane’, l’inchiesta di Roberta Rei e Marco Fubini. La valanga di Rigopiano, il crollo del ponte Morandi, l’esplosione della stazione di Viareggio e la frana di Casamicciola sono solo alcune delle innumerevoli catastrofi che hanno segnato il nostro Paese. Tutti questi disastri sembrerebbero accomunati da una concatenazione di errori e di disorganizzazione. Inoltre, con il passare degli anni i procedimenti penali legati a queste tragedie, potrebbero finire in prescrizione. Chi aveva il compito di vigilare sulla sicurezza dei territori e delle persone ha agito secondo le norme o ha compiuto scelte dettate da interessi privati? L’inchiesta di Roberta Rei, attraverso le testimonianze di esperti del settore, si pone l’obiettivo di fare luce su tutti gli aspetti che hanno caratterizzato questi drammi italiani.

Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Le Iene presentano: Inside? Semplicissimo: come già anticipato, il programma va in onda stasera – martedì 17 ottobre 2024 – a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente Le Iene sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che permette di seguire i programmi in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.