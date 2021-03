Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 9 marzo su Italia 1

Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 9 marzo 2021 su Italia 1

Questa sera, martedì 9 marzo 2021, torna su Italia 1 con una nuova puntata Le Iene, la popolare trasmissione che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri e gli scherzi alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 9 marzo 2021.

Anticipazioni e servizi di stasera

Ritorna da stasera – 9 marzo 2021 – l’appuntamento settimanale con Le Iene, in prima serata su Italia 1. Al timone della puntata Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le voci della Gialappa’s Band. A partire dalla metà di marzo la trasmissione raddoppia con la puntata del giovedì, sempre in prime-time, che vede l’alternarsi alla conduzione del trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e di quello tutto al femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Ma quali sono le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera? Ad aprire la puntata di oggi condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino sono i Maneskin, la band vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si esibiscono live con il brano Zitti e buoni. La canzone che ha vinto il Festival ha già raggiunto, in una manciata di giorni, numeri strabilianti ed è prima in tutte le classifiche digitali con ben 1.300.000 stream solo su Spotify. Già protagonisti di un’intervista a quattro – che questa sera viene riproposta con contenuti inediti – i giovanissimi non si sono risparmiati dal rispondere alla consueta raffica di domande, anche indiscrete, de Le Iene. Non mancheranno poi servizi di vario genere, anche legati alla situazione pandemica. Vittima dello scherzo di oggi è Ghemon, uno dei cantanti in gara a Sanremo 2021. L’artista resta basito quando scopre che la sua fidanzata Giulia, complice di Nicolò De Devitiis, ha venduto 10 paia di sneakers che lui colleziona e a cui tiene tantissimo, per racimolare dei soldi per un intervento di chirurgia estetica. Appuntamento su Italia 1 dalle 21.20.

Inviati

Abbiamo visto le anticipazioni di oggi – 9 marzo 2021 – de Le Iene con i servizi e le inchieste alle quali assisteremo. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2021 saranno Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Nicolò De Devitiis, Alessandro De Giuseppe, Alessandro Di Sarno, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

