Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 5 novembre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 5 novembre su Italia 1

Questa sera, giovedì 5 novembre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1 che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 5 novembre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

Questa sera vedremo in onda su Italia 1 diversi servizi, tra cui quello di Malindi Donvito che racconta tutte le vicissitudini relative al donare il proprio plasma dopo aver avuto il Covid-19. Donvito, ex concorrente di Bake Off Italia, ha lanciato un appello a Zaia dopo aver riscontrato tantissime difficoltà con i medici nel concedere informazioni per poter poi procedere con la donazione. “Ho perso due ore al telefono per poter donare il mio plasma dopo il Covid, i medici veneti non sapevano darmi indicazioni”, racconta la Donvito. Insegnante di pasticceria, influencer con quasi 40mila follower su Instagram, ha partecipato all’edizione 2017 di Bake Off Italia. La Donvito è risultata positiva al covid a metà ottobre. Dopo tre settimane di isolamento, il tampone è finalmente risultato negativo. “Quando sono stata chiamata dal reparto prevenzione Covid ho subito chiesto come avrei potuto fare per donare il mio plasma”, ha spiegato su Instagram. “La centralinista mi ha detto che non sapeva neanche di che cosa stessi parlando. Ha chiesto ai dottori e neanche loro hanno saputo rispondermi”.

Veronica Ruggeri torna a parlare delle dirette hot pubblicate sui social da una donna e la figlia 15enne con il suo fidanzato 17enne.

Si parlerà anche della setta QAnon e la sostenitrice Marjorie Taylor Green ha vinto un seggio alla Camera dei Rappresentanti. Marjorie ha 46 anni e fa parte di una setta che ha giocato un ruolo importante nella campagna elettorale delle elezioni di oggi.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma

Potrebbero interessarti Cambio moglie, la seconda stagione arriva sul Nove: le anticipazioni della prima puntata Sabotage, il testo della canzone (cover) cantata dai Little Pieces of Marmelade a X Factor 2020 Bella così, il testo della canzone (cover) cantata da Mydrama a X Factor 2020