Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 17 novembre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 17 novembre su Italia 1

Questa sera, martedì 17 novembre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1 che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 17 novembre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

Questa sera vedremo in onda su Italia 1 diversi servizi, alcuni dei quali, per ovvie ragioni di attualità, legati al Covid. Uno studio italiano mostra come le zone più colpite dal Coronavirus siano quello che ricevono una minor irradiazione di raggi UV. Per gli autori i risultati “sono coerenti con i possibili effetti benefici della radiazione UV solare, che è sia in grado di neutralizzare direttamente il virus sia di favorire la sintesi della vitamina D, che potrebbe svolgere un ruolo da antagonista dell’infezione”.

Andrea Agresti racconta la moda della body modification che sta prendendo sempre più piede soprattutto tra i giovani. In un servizio della scorsa puntata, Ismaele La Vardera ha raccontato la storia di una donna che sostiene di esser stata al funerale di Filippo Raciti e di aver udito un poliziotto chiedere scusa al padre dell’ispettore. Una testimonianza che non è stata commentata ufficialmente né dalla famiglia dell’ispettore né dalla polizia.

Stasera a Le Iene continua il racconto della lotta quotidiana di medici e pazienti nel reparto Covid dell’ospedale di Padova. Luigi Pelazza invece parla di una donna che ha subito il furto d’identità: “Ho scoperto di essere diventata titolare di un’impresa, ma le firme su quel documento erano palesemente false”, racconta all’inviato.

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma

