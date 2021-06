Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 1 giugno su Italia 1

Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 1 giugno 2021 su Italia 1

Questa sera, martedì 1 giugno 2021, torna su Italia 1 con una nuova puntata Le Iene, la popolare trasmissione che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri e gli scherzi alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 1 giugno 2021.

Anticipazioni e servizi di stasera

Ritorna questa sera – 1 giugno 2021 – l’appuntamento con Le Iene, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Ma quali sono le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera? Da non perdere il divertentissimo scherzo. Vittima della puntata di oggi è Vera Gemma, reduce dall’Isola dei Famosi. Le Iene le fanno credere che il fidanzato più piccolo di 30 anni, le abbia sottratto del denaro in banca e preso biglietti per Miami. I due saranno anche in studio.

Un servizio molto atteso è quello che ricostruisce il dialogo tra l’arbitro Orsato e la sala Var durante un famoso Inter – Juventus del 2018 in cui la Juventus vinse ipotecando lo scudetto ma in cui fece discutere un mancato secondo giallo a Pjanic. L’ex procuratore Pecoraro ha ricevuto le immagini e non l’audio di quel dialogo e il programma proverà ad analizzare i labiali. Sembra che la sala Var avrebbe detto che il fallo c’era e la ricostruzione non sembra coincidere con quanto rivelato. Questo e molto altro nella puntata di oggi.

Inviati

Abbiamo visto le anticipazioni di oggi – 1 giugno 2021 – de Le Iene con i servizi e le inchieste alle quali assisteremo su Italia 1. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2021 saranno Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Nicolò De Devitiis, Alessandro De Giuseppe, Alessandro Di Sarno, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma