Le cose che non ti ho detto: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Le cose che non ti ho detto è il film in onda questa sera, sabato 8 aprile 2023, su Rai 3 dalle 21.20. Si tratta di una pellicola del 2018 diretta da William Nicholson. Grace ed Edward sono una coppia sposata da trent’anni. Un giorno confessa al figlio Jamie di voler lasciare sua madre e quando finalmente glielo dirà Grace cercherà di ritrovare il suo equilibrio e capirà che non è mai troppo tardi per essere felici. Gli attori protagonisti sono Annette Bening e Bill Nighy. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming Le cose che non ti ho detto.

Trama

Il film racconta la storia di una coppia di coniugi, Grace (Annette Bening) ed Edward (Bill Nighy). I due sono sposati da 29 anni e la loro vita nella cittadina inglese di Seaford trascorre tranquilla in una casa in prossimità del mare tra oggetti accumulati negli anni, tra cui moltissimi libri. Entrambi in pensione, lei si occupa della stesura di un’antologia di poesie, mentre lui è ossessionato dall’attendibilità delle pubblicazioni su Wikipedia.

Quando il figlio, Jamie (Josh O’Connor), va a far loro visita per il weekend, il padre gli rivela l’intenzione di lasciare la madre per un’altra donna che lo rende felice e libero di essere se stesso. Quando Grace apprende la notizia, non accetta che suo marito voglia rompere la loro relazione dopo quasi trent’anni di matrimonio. Edward fa così i bagagli e va via. Caduta in depressione, Grace si sente persa senza Edward nella sua piccola cittadina costiera e spera sempre di vederlo rientrare un giorno in casa con le sue valigie. Jamie cerca di aiutare la madre a ripartire da zero e a mettersi alla ricerca della sua serenità. I tre faranno i conti con gli ostacoli che la vita pone durante il cammino e che dovranno saper affrontare per tornare ad essere felici, ognuno a modo suo.

Le cose che non ti ho detto: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Annette Bening, Bill Nighy, Josh O’Connor, Aiysha Hart, Rose Keegan, Nicholas Burns, Ryan McKen, Ninette Finch, Nicholas Blane, Sally Rogers, Derren Litten, Joel MacCormack. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Annette Bening: Grace

Bill Nighy: Edward

Josh O’Connor: Jamie

Aiysha Hart: Jess

Rose Keegan: Receptionist

Nicholas Burns: Gary

Ryan McKen: Dev

Ninette Finch: Headscarf Lady

Nicholas Blane: sacerdote

Sally Rogers: Angela

Derren Litten: amico

Joel MacCormack: venditore computer

Streaming e tv

Dove vedere Le cose che non ti ho detto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 8 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.