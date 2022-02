Quanto guadagna Laura Pausini: stipendio, patrimonio e cachet per Sanremo 2022

Quanto guadagna Laura Pausini, ospite stasera al Festival di Sanremo 2022? L’artista emiliana, nata artisticamente proprio sul palco dell’Ariston con La solitudine, è una delle cantanti più pagate al mondo. Un successo dovuto alla celebrità che ha non solo nel nostro Paese, ma anche all’estero, specie in Spagna e America Latina. Ma quanto guadagna Laura Pausini? Qual è il suo patrimonio? Pare che l’artista emiliana sia addirittura la cantante più pagata al mondo, con oltre 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e ben 225 dischi di platino. Tra i riconoscimenti a livello mondiale ricordiamo anche un Grammy Award e 4 Latin Grammy Awards. Lo scorso anno ha conquistato il Golden Globe. Nel 2019 la Pausini è risultata al primo posto fra le 10 cantanti più pagate al mondo nella classifica di People With Money. Ma quanto guadagna Laura Pausini? Pare che l’artista guadagni circa 82 milioni di dollari l’anno, circa 74 milioni di euro. Un patrimonio di tutto rispetto.

Nel compilare questa lista People With Money ha preso in considerazione diversi fattori: le retribuzioni anticipate, la partecipazione agli utili, i residui, il supporto e il lavoro pubblicitario. Secondo la rivista, la cantante, ospite questa sera al Festival di Sanremo 2022, avrebbe un patrimonio netto stimato di 245 milioni di dollari. Niente male… Tale cifra non è frutto solo degli incassi conquistati con la musica e la tv. La cantante infatti possiede diversi ristoranti e ha lanciato una linea di abbigliamento e accessori tutta sua per bambini e adulti, disponibile su uno store online col suo nome.

Cachet Sanremo 2022

Quanto è stata pagata (cachet) Laura Pausini per partecipare al Festival di Sanremo 2022 come ospite? Una risposta ufficiale (non avendone parlato né l’organizzazione del Festival né la diretta interessata) non c’è. Secondo diversi rumors, agli ospiti è stato riconosciuto un gettone di circa 25 mila euro. Ma, come detto, è solo un’ipotesi.