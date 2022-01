Lasciarsi un giorno a Roma: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 1 gennaio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Lasciarsi un giorno a Roma, film di genere commedia, sentimentale del 2021, diretto da Edoardo Leo (durata 112 minuti). Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tommaso e Zoe vivono insieme da dieci anni. Lei ha un importante ruolo dirigenziale in un’azienda che realizza videogame; lui è uno scrittore il cui ultimo libro ha un finale triste che non piace al suo editore, e risponde alla posta del cuore di una rivista femminile dietro lo pseudonimo Marquez. A quella rubrica Zoe invia una lettera in cui spiega di voler lasciare il proprio compagno, non sapendo che Marquez è Tommaso. E lui, venuto a conoscenza dell’insoddisfazione della sua compagna, cerca di non farsi lasciare, chiedendole sotto mentite spoglie i motivi della sua infelicità.

Lasciarsi un giorno a Roma: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Lasciarsi un giorno a Roma, ma qual è il cast? Accanto al protagonista e regista Edoardo Leo ci sono: Claudia Gerini, Stefano Fresi e la spagnola Marta Nieto.

Streaming e tv

Dove vedere Lasciarsi un giorno a Roma in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 gennaio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo.