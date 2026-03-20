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Perché David Parenzo non conduce L’Aria che tira oggi: il motivo. Al suo posto Gerardo Greco

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David Parenzo. Credit: AGF
di Redazione TPI

Perché David Parenzo non conduce L’Aria che tira oggi: il motivo. Al suo posto Gerardo Greco

Perché David Parenzo non conduce L’Aria che tira oggi, venerdì 20 marzo 2026, su La7? Il noto giornalista e conduttore tv oggi,  20 marzo 2026, non è presente in studio. Al suo posto il collega Gerardo Greco che già in passato ha condotto qualche puntata del programma di La7. Al momento non è stato reso noto il motivo dell’assenza in studio di Parenzo, ma Greco – pochi secondi dopo l’inizio della trasmissione – ha detto: “David tornerà lunedì”. Una pausa quindi molto breve. Niente di definitivo.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché David Parenzo non conduce la puntata di oggi de L’Aria che tira, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda dal lunedì al venerdì mattina su La7. E’ possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.

Redazione TPI
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