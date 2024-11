L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 18 novembre 2024, alle ore 21.30 va in onda la seconda puntata de L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, la quarta e ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. In tutto sono previsti dieci episodi, divisi in cinque prime serate, con due episodi a serata. Ma quali sono le anticipazioni, la trama e il cast della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Il primo episodio della serata ha come titolo “La promessa”. Nel rione, Lila si guadagna la stima e l’affetto dei vicini grazie alla sua straordinaria generosità, diventando una figura amata e rispettata. Intanto Elena decide di affidarle le sue figlie durante un viaggio a New York con Nino. Al ritorno entrambe le donne scoprono di essere in dolce attesa. Nino accoglie con gioia la notizia della gravidanza di Elena, ma il suo comportamento ambiguo e la sua vita parallela continuano a suscitare dubbi e tensioni in lei. Elena è scossa da un evento drammatico: la strage di Bologna. Questo tragico episodio si intreccia con un grave problema familiare: Immacolata, sua madre, ha un crollo improvviso e viene ricoverata d’urgenza in ospedale, dove le viene diagnosticato un tumore. Di fronte a questa realtà dolorosa, Elena deve confrontarsi con un ulteriore carico emotivo, tra responsabilità personali e dubbi sul futuro.

Il secondo episodio della serata (e quarto de L’Amica geniale 4 – Storia della bambina perduta) è “La scossa”. Lila mette in guardia Elena, insistendo sulla necessità di non fidarsi di Nino. Le sue parole insinuano un’ombra di dubbio: cosa sa Lila di lui e quali segreti nasconde ancora su Alfonso e Michele? La tensione si amplifica, ma le due amiche decidono di trascorrere una giornata nel rione, lontane dai loro figli. Qui Lila emerge come una figura centrale, rispettata e persino temuta, ma non tutto è idilliaco. Si scopre infatti che Marcello ha da tempo introdotto la droga nel quartiere. Mentre il passato si mescola al presente, una scossa di terremoto scuote improvvisamente il rione. Nel caos e nella paura, Lila rivela una parte più fragile di sé, mostrando a Elena un lato nascosto, fatto di timori e insicurezze. Con il nuovo giorno, Lila si riunisce con la sua famiglia, mentre Elena, invece, si ritrova sola. Nino, ancora una volta, l’ha abbandonata per stare con Eleonora, lasciandola a fare i conti con un senso di vuoto e amarezza crescente.

L’amica geniale 4: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de L’Amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, ma qual è il cast della serie? Oltre alle protagoniste “cresciute”, Alba Rohrwacher (Lenù) e Irene Maiorino (Lila), a completare il cast sono Fabrizio Gifuni (Nino Sarratore), Stefano Dionisi (Franco Mari), Anna Rita Vitolo (Madre Elena, Immacolata), Pier Giorgio Bellocchio (Pietro Airota), Daria Deflorian (Adele Airota), Gaia Girace (Lila Cerullo da ragazza), Lino Musella (Marcello Solara), Eduardo Scarpetta (Pasquale Peluso da ragazzo), Edoardo Pesce (Michele Solara) e Sonia Bergamasco (Maria Rosa Airota). La regia è di Laura Bispuri. A produrre c’è Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. La serie porta a conclusione le vicende di Elena e Lila, le amiche protagoniste della saga letteraria e televisiva che ha riscosso un enorme successo internazionale.