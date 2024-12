L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, lunedì 2 dicembre 2024, alle ore 21.30 va in onda la quarta puntata de L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, la quarta e ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. In tutto sono previsti dieci episodi, divisi in cinque prime serate, con due episodi a serata. Ma quali sono le anticipazioni, la trama e il cast della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Nel settimo episodio, intitolato Il ritorno, Elena dovrà affrontare una triste verità. Antonio, infatti, le rivelerà che Nino in fondo non è mai cambiato. Sarratore l’ha tradita ripetutamente. Elena è furiosa e sconvolta. Per vendicarsi va a letto con Antonio. Passa il tempo e Nino è ormai sparito dalla circolazione. La scadenza per l’invio del romanzo di Elena incombe. Così, la donna decide di spedire il vecchio dattiloscritto la cui trama era ambientata nel Rione. Nino Sarratore torna da lei, ma Elena si rende conto di essere ormai libera dal legame che aveva con lui. Non prova più niente. Elena, poi, decide di trasferirsi nel Rione.

L’ottavo episodio de L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta è intitolato L’indagine. Elena è impegnatissima con la promozione del suo libro. Si barcamena tra conferenze e presentazioni. Il tempo per stare con le figlie è sempre meno. A prendersene cura è Lila. Lenù, inoltre, deve affrontare anche alcuni problemi legali. Carmen, infatti, l’ha querelata per diffamazione. Dietro a questa operazione che mira a screditarla ci sono di nuovo i Solara. Imma si ammala di polmonite.

L’amica geniale 4: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata de L’Amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, ma qual è il cast della serie? Oltre alle protagoniste “cresciute”, Alba Rohrwacher (Lenù) e Irene Maiorino (Lila), a completare il cast sono Fabrizio Gifuni (Nino Sarratore), Stefano Dionisi (Franco Mari), Anna Rita Vitolo (Madre Elena, Immacolata), Pier Giorgio Bellocchio (Pietro Airota), Daria Deflorian (Adele Airota), Gaia Girace (Lila Cerullo da ragazza), Lino Musella (Marcello Solara), Eduardo Scarpetta (Pasquale Peluso da ragazzo), Edoardo Pesce (Michele Solara) e Sonia Bergamasco (Maria Rosa Airota). La regia è di Laura Bispuri. A produrre c’è Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. La serie porta a conclusione le vicende di Elena e Lila, le amiche protagoniste della saga letteraria e televisiva che ha riscosso un enorme successo internazionale.