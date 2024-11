L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, 11 novembre 2024, alle ore 21.30 va in onda la prima puntata de L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta, la quarta e ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. In tutto sono previsti dieci episodi, divisi in cinque prime serate, con due episodi a serata. Ma quali sono le anticipazioni, la trama e il cast della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Le prima due puntate dell’ultima stagione de L’amica geniale 4 – Storia dell’amica perduta si concentrano soprattutto sulla figura di Elena, ora interpretata da Alba Rohrwacher. La scrittrice è a Parigi per presentare il suo libro di successo. Con lei c’è l’amato Nino Serratore (Fabrizio Gifuni). I due si amano alla follia. Lei vorrebbe andare a vivere a Napoli con lui e con le figlie Dede ed Elsa, prima però deve chiarirsi con il marito Pietro (Pier Giorgio Bellocchio) e Nino deve lasciare la moglie Eleonora.

Lenù torna a Firenze, dove non non trova la famiglia: Pietro e le bambine si sono trasferiti dai nonni a Torino. Qui si scontrerà con la suocera Adele (Daria Deflorian) e con la madre Immacolata (Anna Rita Vitolo), partita da Napoli per cercare di far conciliare la figlia col marito. Non c’è nulla da fare, Elena vuole vivere la vita seguendo il proprio istinto. La madre rinnega la figlia e maledice Nino. Caricandosi sulle spalle le figlie, Lenù si sposta a Milano da Maria Rosa (Sonia Bergamasco), sorella di Nino.

L’amica geniale 4: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della serie? Oltre alle protagoniste “cresciute”, Alba Rohrwacher (Lenù) e Irene Maiorino (Lila), a completare il cast sono Fabrizio Gifuni (Nino Sarratore), Stefano Dionisi (Franco Mari), Anna Rita Vitolo (Madre Elena, Immacolata), Pier Giorgio Bellocchio (Pietro Airota), Daria Deflorian (Adele Airota), Gaia Girace (Lila Cerullo da ragazza), Lino Musella (Marcello Solara), Eduardo Scarpetta (Pasquale Peluso da ragazzo), Edoardo Pesce (Michele Solara) e Sonia Bergamasco (Maria Rosa Airota). La regia è di Laura Bispuri. A produrre c’è Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. La serie porta a conclusione le vicende di Elena e Lila, le amiche protagoniste della saga letteraria e televisiva che ha riscosso un enorme successo internazionale.