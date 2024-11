L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta? La quarta e ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante va in onda in prima visione su Rai 1 dall’11 novembre 2024 in prima serata alle 21.30. La serie è composta da cinque puntate, con in onda ogni settimana due episodi a puntata. L’ultima puntata va in onda il 9 dicembre. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 11 novembre 2024

Seconda puntata: 18 novembre 2024

Terza puntata: 25 novembre 2024

Quarta puntata: 2 dicembre 2024

Quinta puntata: 9 dicembre 2024

Durata

Quanto dura (durata) L’amica geniale 4? La quarta e ultima stagione della serie va in onda in cinque puntate alle ore 21.30 su Rai 1 a partire dall’11 novembre 2024. La durata dei due episodi è di circa due ore complessive, pubblicità incluse. La puntata finisce infatti alle 23.30. Ogni episodio dura circa un’ora. L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta vede come protagoniste Lina “Lila” (Irene Maiorino) e Elena “Lenù” (Alba Rohrwacher) da adulte. Le due bambine sono ormai cresciute, e hanno alle spalle entrambe una vita ricca di tante scoperte, di parecchi avvenimenti, di non poche cadute ma anche di tantissime rinascite. Entrambe hanno lottato strenuamente per riuscire ad andarsene dal rione in cui sono nate, un vero e proprio ghetto che loro considerano una prigione di conformismo, violenza e anche di legami familiari tossici che spesso risultano praticamente impossibili da recidere.

Streaming e tv

Dove vedere L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta? La quarta e ultima stagione della serie va in onda in prima visione su Rai 1 per cinque puntate ogni lunedì dall’11 novembre 2024. Anche in streaming e on demand su Rai Play.