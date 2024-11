L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta: la location della serie. Dove è stata girata, riprese

Qual è la location de L’Amica geniale 4 – Storia della bambina perduta? La serie torna su Rai 1 in prima serata con la quarta e ultima stagione dall’11 novembre 2024 alle ore 21.30. In tutto sono previste cinque puntate, con due episodi ciascuna. La serie è tratta dal romanzo best seller “Storia della bambina perduta”. In questa stagione Elena, appena rientrata a Napoli, scoprirà tramite l’amica Lila che Nino vive ancora con sua moglie. Difatti, Elena pur tentennando molto, alla fine deciderà di rientrare a Napoli insieme alle sue figlie, per iniziare una nuova vita insieme al suo amore. Ma qual è la location della serie?

Il set e le riprese hanno affascinato tutto il mondo sin dalle prime stagioni. Si tratta della ricostruzione del rione Luzzatti, quartiere napoletano di Poggioreale, di come era negli anni Cinquanta e (ri)creato in un’area di 20mila metri quadrati fuori Caserta, a Marcianise, nell’ex fabbrica Saint-Gobain. Anche in L’amica geniale 4 Napoli è protagonista. Le riprese si sono svolte tra la collina di Posillipo, in via Petrarca, e luoghi ricorrenti del centro storico della città come piazza del Plebiscito e piazza Mercato, il lungomare Francesco Caracciolo, piazza Dante, largo San Marcellino, nel cuore dei Decumani, dove ha sede l’università Federico II. Inoltre, le riprese si sono svolte anche a Caserta, in un tratto di corso Trieste che comprende piazza Dante e le zone limitrofe alla Reggia, ma anche Torino e Firenze. La serie è diretta da Laura Bispuri e scritta da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo.

Streaming e tv

Dove vedere L’amica geniale 4 – Storia della bambina perduta? La quarta e ultima stagione della serie va in onda in prima visione su Rai 1 per cinque puntate ogni lunedì dall’11 novembre 2024. Anche in streaming e on demand su Rai Play.