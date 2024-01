L’afide e la formica: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 2 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda L’afide e la formica, film del 2021 diretto da Mario Vitale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Fatima ha 16 anni e indossa il velo (hijab). La sua cultura lo prevede, e sua madre Amina glielo impone. Nata in Calabria da genitori musulmani, la ragazza vive tutti i conflitti e le emozioni tipiche della sua età, ma sente di non essere come i suoi coetanei: è chiusa nella sua solitudine, costantemente fuori posto. Finché un giorno l’insegnante di educazione fisica, Michele Scimone, non propone ai suoi studenti di iscriversi alla maratona di Sant’Antonio. Per Fatima è la prima vera opportunità da cogliere. Ma per l’insegnante, ex corridore schivo e depresso, tormentato da un passato irrisolto e da una relazione fallita con Anna per la morte del figlio, il velo che Fatima indossa è motivo di pregiudizio. Sarà l’inizio di un rapporto che cambierà le loro vite, mentre la corsa riuscirà a renderli entrambi liberi.

L’afide e la formica: il cast

Abbiamo visto la trama de L’afide e la formica, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giuseppe Fiorello: Michele Scimone

Cristina Parku: Fatima

Alessio Praticò: Nicola

Valentina Lodovini: Anna

Anna Maria De Luca: Concetta

Nadia Kibout: Amina

Francesca Crapis : Raja

Ettore Signorelli: Ettore

Streaming e tv

Dove vedere L’afide e la formica in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 gennaio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.