La vita promessa 2: il cast completo della fiction con Luisa Ranieri

LA VITA PROMESSA 2 CAST – Stasera, domenica 23 febbraio 2020, in prima serata su Rai 1 torna (a distanza di un anno e mezzo) La vita promessa, serie tv con Luisa Ranieri che narra la storia dei Rizzo, famiglia di siciliani emigrati in America. Ma qual è il cast della seconda stagione della fiction diretta da Ricky Tognazzi? Vediamo insieme tutti i principali nomi e ruoli (attore-ruolo) del secondo atto della fiction di Rai 1. Di seguito il cast completo della serie tv La vita promessa 2 (attore-ruolo):

Luisa Ranieri: Carmela Carrizzo

Thomas Trabacchi: Amedeo Ferri

Francesco Arca: Vincenzo Spanò

Miriam Dalmazio: Rosa Canuto

Vittorio Magazzù: Alfredo Carrizzo

Giuseppe Spata: Antonio Carrizzo

Francesca Di Maggio: Maria Carrizzo

Emilio Fallarino: Rocco Carrizzo

Primo Reggiani: Alfio Genna

Marcello Mazzarella: Lucky Luciano

Arturo Muselli: Cesare Vitale

Stefano Dionisi: Bruno Morelli

Eleonora Giovanardi: Rita

Brenno Placido: Turi Pogany

Antonio Avella: Turi Pogany (bambino)

Bianca Panconi: Sarah Morelli

Sara Ciocca: Sarah Morelli (bambina)

Demetra Bellina: Emily

Anna Rot: Verena Morelli

Emanuele Salce: Fiorello La Guardia

Rosanna Sapia: Angelina Melluso

Miriam Cappa: Sharon

Ciro Petrone: Salvo Messina

Antonio Monsellato: Carlo Ragusa

Cristiano Caccamo: Michele Carrizzo

Andrea Pennacchi: Matteo Schiavon

Flavio Furno: Mosè Pogany

Yari Gugliucci: Giovanni Ardigò

Marco Foschi: Salvatore Carrizzo

Lina Sastri: Assunta Moggi

Tony Sperandeo: Santo Matranga

Francesco Benigno: Michele Guarino

Lollo Franco: don Cosimo

Giacomo Rizzo: don Ignazio

Francesco Giammanco: Alfredo Carrizzo (bambino)

Christian Roberto: Antonio Carrizzo (adolescente)

Gianluca Salvo: Salvo Messina (adolescente)

La vita promessa 2: dove vederla in streaming

Abbiamo visto il cast de La vita promessa 2, ma dove è possibile vedere la fiction in live streaming? La serie tv con Luisa Ranieri va in onda in chiaro, gratis, su Rai 1. La fiction sarà visibile anche il live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it.

LA TRAMA DE LA VITA PROMESSA 2

