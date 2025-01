La vita è bella: trama, cast, colonna sonora e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 28 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda La vita è bella, il classico film di Roberto Benigni sul dramma della Seconda guerra Mondiale, raccontata come un gioco, e vincitore di tre premi Oscar. Diretto e interpretato da Roberto Benigni, il film, con la colonna sonora composta da Nicola Piovani, che gli valse uno degli Oscar, racconta la storia di un uomo, Guido Orefice, dalla personalità simpatica ed esuberante, che viene deportato insieme alla sua famiglia in un lager nazista e che cerca di far vivere quell’orrore nel miglior modo possibile a suo figlio Giosuè, un bambino a cui farà credere di trovarsi in un gioco dove, una volta superate una serie di prove molto difficili, si vince un premio speciale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ambientato a ridosso e durante la Seconda guerra mondiale, La vita è bella tratta con delicatezza e ironia la tragedia della deportazione, attraverso il personaggio principale Guido Orefice, un cittadino ebreo italiano che prova a nascondere al figlio gli orrori della guerra e dei campi di concentramento con una fantasia impareggiabile. Scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni nel 1997, nel cast troviamo anche Nicoletta Braschi, il piccolo Giorgio Cantarini e Horst Buchholz. La vita è bella ricevette sette candidature al premio Oscar e vinse tre statuette come Miglior film straniero, Miglior attore protagonista a Roberto Benigni e Miglior colonna sonora a Nicola Piovani.

Una pellicola, questa, che ha conquistato il mondo non solo per il modo eccezionale di descrivere la crudeltà dell’Olocausto e della guerra e di raccontare la sofferenza di chi fu deportato e ucciso, ma anche per i suoi messaggi: La vita è bella ha voluto insegnare al mondo che con una fervida immaginazione è possibile superare i confini della realtà, scavalcarli, per provare a essere felici anche in mezzo a una tragedia. Per provare a sorridere e ad essere umani anche in mezzo alla più barbara disumanità.

La vita è bella: cast

Abbiamo visto la trama de La vita è bella, ma qual è il cast completo del film? Protagonisti del film sono Roberto Benigni e sua moglie Nicoletta Braschi. Giorgio Cantarini veste i panni di Giosuè. Ecco l’elenco completo degli attori del cast e i relativi personaggi interpretati:

Roberto Benigni: Guido Orefice

Nicoletta Braschi: Dora

Giorgio Cantarini: Giosuè Orefice

Marisa Paredes: madre di Dora

Horst Buchholz: dottor Lessing

Giustino Durano: Eliseo Orefice

Sergio Bustric: Ferruccio Papini

Lydia Alfonsi: signora Guicciardini

Giuliana Lojodice: direttrice

Amerigo Fontani: Rodolfo

Pietro De Silva: Bartolomeo

Gina Rovere: governante di Dora

Francesco Guzzo: Vittorio

Raffaella Lebboroni: Elena

Andrea Nardi: Oreste

Colonna sonora

Una colonna sonora da premio Oscar quella stupenda di Nicola Piovani. Eccola nel dettaglio. Il brano La vita è bella è stato successivamente ripreso (con l’aggiunta del testo) dalla cantante israeliana Noa, con il titolo di Beautiful That Way.

Buon Giorno Principessa La vita è bella Viva Giosuè Grand hotel valse La notte di favola La notte di fuga Le uova nel cappello Grand hotel fox Il treno nel buio Arriva il carro armato Valsa Larmoyante L’uovo di struzzo-Danza etiope Krautentang Il gioco di Giosuè Barcarola Guido e Ferruccio Abbiamo vinto (titoli di coda)

Streaming e tv

Dove vedere La vita è bella in diretta tv e live streaming? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, martedì 28 gennaio 2025, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Infinity, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Infinity, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.