La Tata, la reunion speciale del cast durante la quarantena è visibile anche in Italia

La Tata torna ad animare i nostri piccoli schermi. Chi potrebbe mai dimenticare la spumeggiante Fran Drescher in una delle sitcom più amate degli anni ’90? L’attrice ha annunciato una settimana fa di avere una sorpresa in serbo per i fan della serie e cioè una reunion speciale durante questa difficile quarantena. Gli attori, ognuno rigorosamente da casa propria, si collegheranno su Zoom e leggeranno insieme le battute del copione della primissima puntata de La Tata (andata in onda per la prima volta nel 1993).

“La risata è la miglior medicina! Quindi, in questi tempi difficili, io e Petah abbiamo pensato ‘non sarebbe bello se mettessimo insieme il cast originale de La Tata per una lettura virtuale dell’episodio pilota?'”, queste le parole dell’indimenticabile Tata su Twitter, menzionando il co-creatore della sitcom. “È una ‘performance pandemica’ che capita solo una volta nella vita e la facciamo per i nostri fan di tutto il mondo che al momento sono stressati in isolamento! Di sicuro ci ha tirato su il morale e speriamo che lo faccia anche a voi”.

L’appuntamento dato da Fran Drescher è per il 6 aprile, ma è possibile seguire in diretta streaming l’evento? Certo che sì, così come è possibile poi gustarsi il video con i sottotitoli in italiano.

La Tata, come seguire la reunion in streaming

Partiamo dal presupposto che alla reunion virtuale parteciperanno quasi tutti: vedremo, oltre alla protagonista, Charles Shaughnessy, Daniel Davis, Lauren Lane, Nicholle Tom, Benjamin Salisbury, Madeline Zima, Renee Taylor, Alex Sternin, Ann Hampton Callaway, DeeDee Rescher, Rachel Chagall e Jonathan Penner. L’unico che manca all’appello è James Marsden.

L’incontro del cast de La Tata è disponibile già da oggi sul canale YouTube di Sony Pictures Television, ma da domani – 7 aprile – sarà disponibile per intero e con i sottotitoli in italiano sul sito di Paramount Network. Fran Drescher si è rivolta direttamente ai fan italiani lasciando loro un messaggio speciale sulla pagina Facebook di Paramount Network.

Potrebbero interessarti Harry Potter e i Doni della Morte: le differenze tra libro e film Harry Potter e i Doni della Morte: cosa succede nella seconda parte? La trama Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 6 aprile 2020, su Rai 3