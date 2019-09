La strada di casa 2, torna la fiction su Rai 1 con la seconda stagione: trama, cast e streaming

Rai 1 torna a fare spazio nel suo palinsesto a La strada di casa, una fiction molto amata dal pubblico italiano che è arrivata sui piccoli schermi per la prima volta nel 2017. A distanza di due anni, debutta la seconda stagione che vede ancora una volta protagonista Alessio Boni (che quest’anno abbiamo visto anche nelle serie La compagnia del Cigno e Il nome della rosa).

La strada di casa va in onda a partire da martedì 17 settembre 2o19 in prima serata su Rai 1.

Nella prima stagione, abbiamo visto Fausto Morra, proprietario della cascina Morra, entrare in coma in seguito a uno strano incidente di cui è rimasto vittima Paolo (ispettore veterinario della ASL di Torino). Al risveglio, Fausto è confuso e non ricorda esattamente cos’è successo né perché è immischiato in un giro losco d’affari. La sua famiglia, durante i cinque anni di coma, ha cercato di riprendersi dalla sventura ed è andata avanti, così Fausto si trova costretto a stare al passo con i tempi e, con l’aiuto della dottoressa Madrigali, cerca di tornare sui suoi passi. Chi ha ucciso Paolo? Davvero è stato lui o qualcuno sta cercando d’incastrarlo?

Cosa sappiamo della seconda stagione? Qual è la trama? E chi rivedremo nel cast? Facce vecchie o nuove?

La strada di casa 2, di cosa parla la trama della fiction

Il primo episodio de La strada di casa 2 si apre a Cascina Morra, dove agenti e uomini in tuta bianca slittano dietro i nastri gialli che delimitano la scena del crimine. Qualcuno è morto e Fausto Morra è seduto davanti a un giudice nella sala interrogatori.

Ma facciamo un passo indietro. Dopo tre anni recluso, Fausto è uscito di prigione ed è pronto a rimettersi in sesto. Intenzionato a ricongiungersi con i suoi cari, Fausto è impaziente soprattutto perché Irene e Lorenzo hanno aspettato la sua scarcerazione per potersi finalmente sposare.

Arriva il giorno delle nozze, ma la sposa non arriva all’altare: Irene è scomparsa senza lasciare traccia e nessuno sa il perché. Non può essere un semplice ripensamento, ma allora che fine avrà fatto?

Un bambino, inoltre, è scappato da una casa famiglia dove Irene era volontaria: e se le due cose fossero collegate? Fausto decide di seguire questa pista, anche per evitare che i sospetti ricadano su di lui.

La trama della seconda stagione de La strada di casa

La strada di casa 2, chi fa parte del cast

Nel cast de La strada di casa 2 vediamo il ritorno di Alessio Boni nelle vesti di Fausto, un uomo pronto a ricominciare da capo dopo tre anni di reclusione. Fausto è consapevole di aver lasciato un grande vuoto nella sua famiglia, ma è determinato più che mai a riguadagnare il terreno perduto.

Al suo fianco vediamo Lucrezia Lante Della Rovere che interpreta Gloria Morra, una donna forte e capace di reagire ai tiri mancini.

Sergio Rubini invece interpreta Ernesto Baldoni, diventato un grande amico di Fausto; ancora vediamo Eugenio Franceschini interpretare Lorenzo Morra, il futuro sposo.

Christiane Filangeri interpreta Veronica, la compagna di Ernesto.

Nel cast spuntano anche Thomas Trabacchi come Michele e Paolo Graziosi come Elia Fattori.

Il cast della fiction La strada di casa

La strada di casa 2, le location

La seconda stagione de La strada di casa è composta da dodici episodi (come la prima) e parte il 17 settembre 2019.

Potrebbero interessarti Scrivimi ancora trama: di cosa parla il film in onda stasera su Italia 1 Scrivimi ancora: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1 Downton Abbey arriva su Airbnb: il soggiorno da sogno soltanto per una notte

La maggior parte delle scene sono state girate a Torino, da Borgo Cornalese (una frazione di Villastellone) e Carignano.

La strada di casa 2, dove vedere la fiction in tv e in streaming

Dove vedere La strada di casa? La fiction torna in prima serata su Rai 1 con la seconda stagione. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile in chiaro al tasto uno del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi ha intenzione di seguire la fiction tramite smartphone, pc e tablet potrà seguire i nuovi episodi su RaiPlay, la piattaforma che consente di accedere ai programmi in onda sulla tv anche tramite servizio streaming.

Inoltre, chi è occupato e non può seguire la diretta, potrà recuperare gli episodi anche dopo la messa in onda sempre su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

Dove vedere in tv e in streaming La strada di casa 2