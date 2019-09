La strada di casa 2, le anticipazioni della prima puntata in onda martedì 17 settembre 2019 su Rai 1

La strada di casa 2 è una serie televisiva che va in onda su Rai 1 con la seconda stagione a partire da martedì 17 settembre 2019.

La prima stagione, andata in onda nel 2017, ha riscontrato un grande successo sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini ed è chiaro l’intento di voler replicare gli stessi numeri a due anni di distanza dal debutto.

Alessio Boni torna a interpretare il protagonista, Fausto Morra, e la serie sarà ambientata a tre anni di distanza dalla fine della prima stagione.

Cosa aspettarsi, dunque, dalla prima puntata de La strada di casa 2? Qual è la trama? Di seguito le anticipazioni.

Il cast della fiction La strada di casa

La strada di casa 2, le anticipazioni della prima puntata

Cosa aspettarsi dalla prima puntata de La strada di casa? La fiction apre i battenti riportandoci alla Cascina Morra, la favolosa tenuta dove si è consumato un altro delitto. Fausto Morra è stato trovato ancora una volta sulla scena del crimine, gli agenti della scientifica in tute bianche si aggirano per l’area circoscritta, delimitata da nastri gialli, in cerca d’indizi.

La fiction torna indietro di tre anni e ci riporta al momento in cui Fausto è stato arrestato. Una volta libero, l’uomo deve fare i conti con i cambiamenti. Anche la sua famiglia ha dovuto fare i conti con la realtà ma l’equilibrio sembrava a portata di mano.

Tutto quello che c’è da sapere su La strada di casa 2, dalla trama al cast allo streaming

Ormai libero, Fausto avrebbe preso parte al matrimonio di suo figlio Lorenzo ma, a poche ore dalla cerimonia, la sposa Irene scompare e tutti gli indizi sembrano ricadere su di lui. Così, per scagionarsi, Fausto avvia una sua ricerca.

La strada di casa 2, il cast tra vecchie e nuove facce

Oltre alla famiglia Morra, in questa nuova stagione vedremo tanti nuovi personaggi che daranno il loro contributo alla trama: tra le novità vediamo Mauro, un giovane ex compagno di cella di Fausto integrato poi nell’attività della cascina, Valerio che è il grande rivale d’affari di Lorenzo, poiché attualmente gestisce il consorzio che produce birra artigianale. Inoltre Valerio ha una relazione segreta con Milena, la figlia maggiore di Fausto.

La trama della seconda stagione de La strada di casa

Un altro nuovo personaggio è il commissario Concetta Leonardi, una donna appassionata alla famiglia Morra e che vuole assolutamente fare luce sui misteri che la circondano a partire dal nuovo omicidio.

Nel cast anche Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri, Sabrina Martina, Marco Di Natale, Silvia Mazzieri, Roberta Caronia, Massimo Poggio, Roberto Gudese, Claudia Zanella, Simone Gandolfo, Tatjana Nardone, Giuseppe Spata, Luca Scapparone, Marco Zangardi, Marco Cocci e Giulia Cotugno.

La strada di casa 2 va in onda con i primi episodi su Rai 1 martedì 17 settembre 2019 alle ore 21:20.