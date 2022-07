La strada del silenzio: la trama della fiction in onda su Canale 5

Questa sera, mercoledì 13 luglio 2022, va in onda in prima TV La strada del silenzio, una serie-thriller greca il cui titolo originale è Siopilos Dromos. Ma qual è la trama? La fiction approda per la prima volta sui piccoli schermi italiani dopo essere stata presentata lo scorso aprile ai MIPTV di Cannes. Di seguito vediamo qual è la storia della fiction.

La trama

La trama trae spunto dalla favola de Il pifferaio di Hamelin. Ambientata su un’isola greca, la storia è scossa da un evento atipico che segna tantissime famiglie. I bambini a bordo di uno scuolabus improvvisamente spariscono. Non è chiaro cosa sia successo e la polizia pur indagando non comprende appieno l’accaduto. Quello che è chiaro è che i nove bambini a bordo, tutti della scuola elementare del paese, fanno parte delle famiglie più benestanti della comunità locale. Oltre ai piccoli, sul bus c’erano anche l’autista ed un assistente. A detta della polizia si tratta di un rapimento di gruppo e la conferma arriva poco dopo quando i rapitori si mettono in contatto con un giovane giornalista e una zia dei bambini.

Streaming e TV

Dove vedere La strada del silenzio in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da martedì 12 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.