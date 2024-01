La Storia: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, lunedì 22 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata de La Storia, serie tv in quattro puntate basata sul romanzo di Elsa Morante con la regia di Francesca Archibugi. Nel cast: Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e con Valerio Mastandrea. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel corso del primo episodio della terza puntata, la guerra si porta dietro il suo strascico di morte e popoli affamati. L’occupazione nazista ha ridotto le persone alla povertà assoluta. Ida è costretta a vagare per Roma, in cerca di un po’ di cibo per il figlio Useppe. Quando i tedeschi scappano, lasciando libera la città, si affaccia timida l’ombra di una speranza. Tutti tornano dal fronte, le famiglie si ricongiungono, ma il dolore bussa di nuovo alla porta di Ida. Le sofferenze per lei non sono affatto finite.

Nel secondo episodio di oggi, 22 gennaio, Nino è tornato dalla guerra, ma non sembra più lo stesso. Quella drammatica esperienza lo ha profondamente cambiato. Ida, intanto, torna a fare la maestra elementare. La famiglia tenta come può di ritrovare un po’ di serenità. Decidono di prendere una casa in affitto a Testaccio. Sperano che la loro vita possa tornare felice come un tempo.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata de La Storia, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jasmine Trinca: Ida Ramundo

Valerio Mastandrea: Remo

Elio Germano: Giuseppe Cucchiarelli

Asia Argento: Santina

Lorenzo Zurzolo: Carlo Vivaldi / Davide Segre

Francesco Zenga: Antonio “Nino” Mancuso

Christian Liberti: Giuseppe piccolo

Mattia Basciani: Giuseppe

Lukas Zumbrock: Günther

Giselda Volodi: Vilma

Vincenzo Nemolato: Domenico

Vincenzo Antonucci: Salvatore

Carmen Pommella: Sora Mercedes

Flora Gigliosetto: Carulì

Anna De Stefano: Rosa

Rosaria Langellotto: Serafina

Arcangelo Iannace: Giuseppe Primo

Antonella Attili: Filomena Marrocco

Ludovica Francesconi: Annita

Josafat Vagni: Nello

Anna Ferruzzo: signora Di Segni

Enzo Casertano: Tommaso Marrocco

Streaming e tv

Dove vedere La Storia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, lunedì 22 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.