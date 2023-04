La sposa (replica): quante puntate, durata e quando finisce su Rai 1

Quante puntate sono previste per La sposa, la fiction con Serena Rossi in onda in replica su Rai 1? La mini-serie è composta da tre puntate da due episodi ciascuna (totale 6 episodi). La messa in onda è prevista da domenica 16 aprile 2023 a domenica 30 aprile 2023. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: domenica 16 aprile 2023

Seconda puntata: domenica 23 aprile 2023

Terza puntata: domenica 30 aprile 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de La sposa su Rai 1? La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,30. La durata complessiva di ogni singola serata sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pubblicità incluse).

Dove è stata girata (location) La sposa? Le riprese sono cominciate nel maggio 2021 a Roma, dove sono stati ricostruiti alcuni interni. Dal 7 giugno sono proseguite in Puglia (a Vieste, Vico del Gargano, Monte Sant’Angelo e Peschici), mentre nel mese successivo sono state effettuate in Piemonte (ad Alessandria, Crescentino, Fontanetto Po e Carignano).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per La sposa, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.