La signora dello zoo di Varsavia: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 20 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La signora dello zoo di Varsavia (The Zookeeper’s Wife), film del 2017 diretto da Niki Caro. Il film è ispirato a una storia realmente accaduta narrata nel libro di Diane Ackerman Gli ebrei dello zoo di Varsavia, a sua volta basato sui diari della Żabińska. Fanno parte del cast principale Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh e Michael McElhatton. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Varsavia, 1939. All’inizio della seconda guerra mondiale, durante l’invasione della Polonia, anche lo zoo della capitale polacca subisce i bombardamenti della Luftwaffe. Molti degli animali muoiono sotto le bombe, altri fuggono dalle gabbie e alcuni vengono abbattuti dai soldati Tedeschi. Quando i tedeschi entrano in città, le gabbie vengono requisite per farne depositi temporanei di armi e munizioni. Antonina Erdman e suo marito Jan Żabiński, direttore dello zoo, devono rinunciare anche a quelli superstiti quando lo scienziato Lutz Heck, già direttore dello zoo di Berlino ed ora ufficiale delle SS nominato capo zoologo della Germania nazista, annuncia che lo zoo sarà liquidato. Heck, però, promette ad Antonina che salverà gli animali più pregiati portandoli in Germania per poi restituirli a guerra finita.

Dopo la partenza dei migliori esemplari e l’uccisione dei restanti, Antonina e Jan si interrogano sul proprio futuro e sulla sorte degli ebrei che vengono rinchiusi nel ghetto in condizioni disperate e propongono a Heck di tenere in attività lo zoo trasformandolo in un allevamento di maiali da nutrire con gli scarti raccolti proprio nel ghetto. Heck acconsente all’idea e pensa anche ad un allevamento di uri essendo impegnato nel tentativo di riprodurre l’animale estinto incrociando vari tipi di bovini. Jan ride a quest’ultima idea, ma Antonina blandisce il tedesco con il suo sorriso e Heck, invaghitosi di lei, in seguito cercherà di sedurla.[2]

Prima dell’inizio delle deportazioni, grazie alla copertura della nuova attività nello zoo e della fiducia accordata loro dai nazisti, i due coniugi prelevano centinaia di ebrei dal ghetto e, facendoli transitare nei passaggi retrostanti le gabbie degli animali, li nascondono nelle cantine della propria casa fintanto che possano fuggire forniti di falsi documenti.

La signora dello zoo di Varsavia: il cast

Abbiamo visto la trama di La signora dello zoo di Varsavia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jessica Chastain: Antonina Erdman Żabiński

Daniel Brühl: Lutz Heck

Johan Heldenbergh: Jan Żabiński

Val Maloku: Ryszard Żabiński

Michael McElhatton: Jerzyk

Iddo Goldberg: Maurycy Fraenkel

Goran Kostic: sig. Kinszerbaum

Shira Haas: Urszula

Efrat Dor: Magda Gross

Streaming e tv

Dove vedere La signora dello zoo di Varsavia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 20 gennaio 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.