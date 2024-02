Chi sono i La Sad, la band in gara al Festival di Sanremo 2024: nomi, componenti, età, anni, canzoni, polemiche, carriera

I La Sad sono un gruppo tra i più attesi e discussi di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo. Soprattutto dopo l’annuncio della loro partecipazione, infatti, c’è chi ha protestato per alcuni loro testi del passato che sarebbero misogini o violenti, oltre a parlare di sesso e droga. A Sanremo 2024 portano in gara Autodistruttivo. Ma chi sono i componenti, qual è l’origine della band, i nomi, la carriera e le canzoni del gruppo? Gli anni e l’età? La vita privata? Scopriamolo insieme.

Faranno sicuramente un certo effetto e un po’ scalpore sul palco dell’Ariston quando una testa colorata, dei tatuaggi e un abbigliamento non classico fanno capolino. I La Sad sono un trio pop punk, composto da Theø (capelli verdi), Plant (capelli blu) e Fiks (cresta rosa) ma all’anagrafe sono Matteo Botticini, Francesco Emanuele Clemente e Enrico Fonte. Il gruppo nasce nel 2020 dall’incontro dei tre ragazzi, che scelgono di unire i loro percorsi musicali per creare un nuovo collettivo, caratterizzato da sound e immaginario punk in chiave moderna.

Theø è un cantante ed ex chitarrista con anni di concerti in giro per il mondo alle spalle, Plant è una giovanissima promessa che mette le radici nel panorama trap ed emotrap e Fiks è caratterizzato da un’attitudine molto punk e liriche depresse. Tra il 2020 e il 2021 pubblicano i primi singoli Summersad, Psycho Girl, Miss U, 2nite, Summersad 2 e Niente X Sempre e successivamente arriva anche la cover dei Dari, Wale (tanto wale). Nel 2022 arriva il loro album d’esordio Sto Nella Sad e il tour nei club.

È stata ristampata anche una versione deluxe Sto Nella Sad Deluxe che contiene, rispetto alla versione precedente, il singolo Summersad 3 e 6 nuove tracce (Mayday ft. Villabanks, Diverso ft. Steven Moses, Inferno ft. Youv Dee, Tutto Fatto, Toxic, Stronza) con tre collaborazioni. Nell’estate del 2023 è uscita anche la quarta versione di Summersad – Summersad 4 – insieme a Naska.

Nell’estate appena passata i tre ragazzi sono protagonisti di molti live in giro per l’Italia con il Summersad Tour, la prima edizione del Summersad Fest – e la presenza di artisti internazionali di rilievo nella scena tra cui, tra gli altri, ModSun, Lil Lotus, Zand e Beauty School Dropout – la partecipazione al Love Mi e la performance insieme agli Articolo 31 per Domani Smetto, l’AMA Festival in apertura a YUNGBLUD e Radio Zeta Future Hits all’Arena di Verona insieme a Naska. Il 1 dicembre pubblicano “Memoria” il nuovo singolo insieme ai Bnkr44, anche loro in gara a Sanremo 2024.