La rosa della vendetta: la location della serie su Canale 5, dove è stata girata

Qual è la location de La rosa della vendetta? La serie è una nuova soap turca in onda su Canale 5 in prima serata dal 7 giugno 2024. Dopo il grande successo di Terra amara, l’ammiraglia Mediaset punta ancora su questo genere. La serie è stata girata per quanto riguarda i primi episodi a Bursa per poi concludersi a Istanbul.

La serie ruota intorno ai due protagonisti Gülcemal Şahin, interpretato dall’attore Murat Ünalmış già noto al grande pubblico italiano per il ruolo di Demir nella famosa soap opera Terra amara, e Deva Nakkaşoğlu che invece è interpretata dalla giovane attrice Melis Sezen, star della telenovela Come sorelle trasmessa da Canale 5 nel 2020.

Gülcemal Şahin è un uomo che da bambino ha vissuto un grosso trauma ovvero l’abbandono da parte della madre che sceglie di lasciare la famiglia per fuggire con un altro uomo. Questo avvenimento trasforma il protagonista in un mostro oscuro che ha come scopo nella vita quello di vendicarsi proprio della madre a causa anche di una maledizione che per più di vent’anni gli impedisce di trovare il vero amore. Gülcemal è odiato da molte persone e tra queste c’è anche la bella Deva Nakkaşoğlu che dopo un iniziale repulsione scivola nel vortice della passione e della tempesta.

Streaming e tv

Dove vedere La rosa della vendetta in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 ogni venerdì in prima serata alle ore 21.30 dal 7 giugno 2024. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.