La regina del peccato, la trama del film in onda su Rai 2: di cosa parla

Su Rai 2 per la prima volta viene mandato in onda il film La regina del peccato, un thriller dalle sfumature erotiche che vede come protagonista Christa B. Allen. Il film, uscito nelle sale nel 2018, è stato diretto da Jean François Rivard. Ma di cosa parla questa storia? Vediamo insieme la trama nel dettaglio.

La regina del peccato, la trama: ecco la storia

Posy Pinkerton è una donna in carriera, nella vita fa l’illustratrice ed è soddisfatta di quello che ha. Posy non ha pretese, conduce le sue giornate in modo molto ordinario, coltivando l’hobby che le piace e con un fidanzato che è l’unico uomo che abbia mai amato, Tom. Posy si ritiene soddisfatta ed è innamorata del suo tranquillo e mansueto dottore, i due sono fidanzati da tempo e presto convoleranno a nozze. Quando però Posy incrocia la strada di Jack, un uomo d’affari affascinante e misterioso, per la prima volta sarà colpita da una forte attrazione che non saprà gestire.

Neanche per Tom si è mai sentita in quel modo. Quella che prova per Jack è pura e semplice attrazione. Jack è un uomo avvenente, che conduce una sfrenata vita mondana e la sua identità è avvolta nel mistero, un mistero che per Posy diventa ossessione. Conoscere Jack le permetterà di esplorare una nuova parte di se stessa, che non credeva di avere e che invece è sempre stata lì, dormiente. Grazie a Jack, Posy avverte il desiderio di sedurre ed essere sedotta. La sua quotidianità cade in crisi nel momento in cui decide di dare sfogo a un suo alter ego per sentirsi una donna passionale e desiderata. Spronata anche da sua cugina Laura, che la invita ad approfittare ora che non è ancora sposata di conoscere le gioie della carne, Posy allora si lancerà in un gioco di seduzione che molto presto scoprirà essere pericoloso.

La posta in palio è alta e il gioco con Jack si tramuterà in qualcosa di forte, rischioso. La ragazza che Posy era un tempo viene presto schiacciata dal suo alter ego sfacciato e malizioso: benvenuta signora del peccato. La regina del peccato vi aspetta su Rai 2 mercoledì 10 giugno 2020, alle ore 21:20.

