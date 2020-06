La regina del peccato, il film: trama, cast e streaming

La regina del peccato arriva in prima tv su Rai 2 mercoledì 10 giugno 2020. Il film, diretto da Jean-François Rivard, è definito un thriller erotico e vede come protagonista Christa B. Allen. Il film non è stato caricato su nessuna piattaforma, è stato trasmesso per la prima volta l’anno scorso su Sky Cinema (e NOW TV) e questa volta andrà in onda in chiaro per la prima volta sul secondo canale di Viale Mazzini, in parallelo anche su RaiPlay. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast?

La regina del peccato, la trama del film

Posy Pinkerton è una donna come tante, la sua è un’esistenza pressoché tranquilla, ha una carriera ormai ben avviata, un hobby molto creativo che la tiene impegnata ed è impegnata sentimentalmente con il dottor Tom, l’unico uomo che abbia mai amato. Quando però Posy incontra per la prima volta Jack, un uomo d’affari, la ragazza avvertirà una forte attrazione, che non ha mai provato prima d’ora, neppure per il suo fidanzato. Jack è un uomo avvenente e conduce una vita mondana da brividi. Posy, estranea a quel mondo, ne rimane estremamente affascinata. A catturare la sua attenzione è il mistero attorno a Jack e, nonostante avverta il bisogno di avvicinarsi a lui, Posy cerca di resistere. Sua cugina Laura però la spinge a seguire il flusso della passione e di lanciarsi in un’avventura sentimentale, prima di stabilirsi definitivamente con Tom. A quel punto, Posy decide di creare un suo alterego, la regina del peccato, e di lasciarsi travolgere dall’affascinante e misterioso Jack.

La trama de La regina del peccato: di cosa parla

La regina del peccato, il cast del film

Chi vediamo nel cast del film? Partiamo dalla protagonista, l’ingenua Posy che si trasforma in una femme fatale, interpretata da Christa B. Allen: conosciuta per aver recitato in diverse serie tv Disney (Cory alla Casa Binaca, I maghi di Weverly, Zack e Cody sul ponte di comando), nel 2009 è arrivata al cinema con La rivolta delle ex. Il ruolo più importante che l’ha lanciata anche in tv è stato in Revenge.

Poi nel cast vediamo Richard De Klerk che interpreta il misterioso e affascinante Jack Wickley, Amber Goldfarb invece interpreta Laura, la cugina di Posy. Inga Cadranel interpreta Stella, Sergio Di Zio invece è il detective Dagliesh, Marc Thibaudeau interpreta Charlie, Don Jordan è Billie e Dean Armstrong è Alexander Gorser.

La regina del peccato, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedeer La regina del peccato in tv? Il film arriva in chiaro per la prima volta su Rai 2 mercoledì 10 giugno 2020, alle ore 21:20. Per vedere il secondo canale di Viale Mazzini basta sintonizzarsi sul tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 502 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di vedere tutti i prodotti in onda in tv anche via pc, smartphone e tablet. E c’è di più: potete recuperare il film anche dopo la messa in onda, sempre su RaiPlay.

Potrebbero interessarti Nero a metà prossima puntata: cosa succederà il 17 giugno Nero a metà: cosa è successo nell’ultima puntata, dove eravamo rimasti Nero a metà: trama quarta puntata, anticipazioni e cast