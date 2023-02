Chi è La rappresentante di lista, cantanti ospiti al Festival di Sanremo 2023 dal palco di Piazza Colombo

Chi è La Rappresentante di lista, il duo ospite del Festival di Sanremo 2023? Si tratta della coppia formata da Veronica Lucchesi (voce) e Dario Mangiaracina (chitarra e altri strumenti). Il gruppo è ormai un must di Sanremo, in particolare in questi anni di conduzione di Amadeus. Lo scorso anno hanno partecipato al Festival con la canzone Ciao, ciao. Quest’anno, oltre a essere sul palco di Piazza Colombo, La rappresentante di lista ha scritto il brano portato in gara da I cugini di Campagna.

La rappresentante di Lista è tra gli ospiti scelti da Amadeus nel corso di queste cinque serate, dal 7 all’11 febbraio 2023, per esibirsi sul palco di Piazza Colombo. Si tratta di un palco allestito a 100 metri dal Teatro Ariston. I sei cantanti che si esibiranno di sera in sera in Piazza Colombo, mentre su Rai1 andrà in onda, dal Teatro Ariston, la ‘canonica’ gara tra i 28 big scelti del direttore artistico, sono Piero Pelù, Renga & Nek (in coppia), Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentate di Lista. Ogni sera, Amadeus si collegherà infatti in diretta da Piazza Colombo per un assaggio dei concerti degli artisti invitati. Lo stesso schema si ripeterà poi con la nave.

Chi è

Come detto la storia della band parte nel 2011 quando Veronica Lucchesi incontra Dario Mangiaracina in un laboratorio teatrale di Palermo. Il loro nome originale deriva dal fatto che in quell’anno, per votare al referendum sull’energia nucleare, Veronica si iscrisse come rappresentante di lista di un partito. Il primo album del gruppo risale al 2014 e si intitola (per la) Via di casa: un disco che contiene anche due canzoni in tedesco. Nel 2015 esce il loro secondo album, Bu Bu Sad. Rispetto alla formazione iniziale, si sono nel frattempo aggiunti Enrico Lupi e Marta Cannuscio. Il successo del disco li porta a esibirsi in diversi concerti un po’ in tutta Italia. Nel 2017 esce così il loro album live, intitolato proprio Bu Bu Sad Live.

Il terzo album in studio de La Rappresentante di Lista risale al 2018, Go Go Diva, presentato come “un invito a perdersi, a battersi, a spogliarsi e a cantare con tutta la voce che si ha in corpo”. Il singolo che serve a promuovere l’album è Questo corpo: “Di questo parla il disco: di mettersi a nudo, di farlo insieme, di osare, di desiderarsi e offrirsi, di avere coraggio, di fare delle scelte e viversi la responsabilità”.

Il brano, tra l’altro, fa parte della colonna sonora di un episodio di The New Pope, la popolare serie di Paolo Sorrentino. Con la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con Dardust per duettare con Rancore nel brano Luce di Elisa l’occasione per la band di farsi conoscere dal grande pubblico che segue la kermesse.

Nella loro bio si legge che “La Rappresentante di Lista è innanzitutto un progetto di ricerca, nato con un punto di vista plurale femminile: una femmina che accoglie, che si prende cura, che ama. Le canzoni de La Rappresentante di Lista sono un unicum nel quale convivono scrittura, teatro e forma canzone: i loro versi sono frammenti di romanzi, i loro concerti sono spettacoli teatrali, la metrica dei loro versi scalcia violentemente fra un accordo e un altro, la sostanza musicale dei loro brani è brutalmente istintiva, ma più che consapevolmente rigorosa, a tal punto sfiora il rituale”. La band ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 tra i Big con la canzone Amare, facendosi conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Nel 2022 tornano all’Ariston e ottengono grande successo con Ciao, ciao, arrivando settimi. Quest’anno hanno scritto il testo della canzone portata a Sanremo 2023 da I Cugini di Campagna.

Vita privata

I due componenti della band de La rappresentante di lista sono fidanzati? Pur essendo molto riservati rispetto al loro privato, possiamo affermare con certezza che tra i due componenti principali della band, ovvero il suo nucleo fondante, non vi è alcun legame sentimentale. “Quello che facciamo potrebbe proprio essere queer, quindi queer music, anche se non trattiamo tematiche queer propriamente dette”, hanno detto parlando del loro genere musicale in un’intervista. Nessun riferimento diretto alle loro vite sentimentali, almeno pubblicamente, mentre ad esempio Dario Mangiaracina, qualche tempo fa, su Twitter parlò di uno scrittore, attore e regista teatrale, definendolo “il mio compagno”. Su Instagram sono seguiti da oltre 200mila persone.