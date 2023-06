Questa sera, venerdì 23 giugno 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza puntata de La ragazza e l’ufficiale, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Nel primo episodio in onda stasera, Seyit si risveglia dallo stato d’incoscienza e fa ritorno a Pietrogrado, dove apprende da Celil e Tatya che la città è in subbuglio. Lo Zar ha abdicato e i ribelli stanno mettendo a ferro e fuoco l’intero paese. Celil e Seyit decidono di partire dalla Crimea e di fermarsi da Sura, lungo il viaggio, ma prima vanno a salutare Petro, che rimane molto sorpreso nel vedere Seyit in vita.Quando Petro scopre che faranno visita anche a Misa, gli comunica che ha scoperto che è in combutta con i ribelli e raccomanda loro di stare molto attenti. Nel frattempo, Petro organizza un’imboscata ai danni prima di Misa e poi di Celil e Seyit, ma loro riescono miracolosamente a cavarsela. Sura è ancora sconvolta dagli ultimi avvenimenti, ma si prepara con le sorelle e la madre a spostarsi in casa della zia. Intanto, in Crimea, Guzide scopre che l’uomo di cui è innamorata non è un Eminof e che a quanto pare il suo cuore non appartiene ancora a nessuna donna.

Nel secondo episodio della terza puntata de La ragazza e l’ufficiale, il tenente Seyit, insieme ai suoi amici Celil e Tatya, torna a Kislovodsk per poter finalmente ricontrare la sua amata Sura. Una volta arrivati a casa della ragazza, però, Seyit e i suoi amici trovano la casa completamente distrutta e temono che non rivedranno mai più la loro amica. Il destino, però, ha in serbo qualcos’altro per i due amanti. Seyit e Sura, infatti, riescono finalmente a rincontrarsi, ma avranno un altro nuovo ostacolo da dover affrontare.

Il tenente, infatti, vuole chiedere la mano della ragazza, ma la famiglia di lei non sembra accogliere in favorevolmente questa proposta. Nel frattempo, Misa è stato fatto prigioniero dai ribelli e anche i genitori di Petro sono stati catturati, perché sembrerebbe che ci sia qualcuno che diffida della lealtà di Petro. Le cose non si mettono bene per il ragazzo. In Crimea, Zahide e i suoi figli attendono speranzosi il ritorno a casa del loro adorato Seyit, ma Mirza non sembra essere altrettanto contento, qualcosa lo turba.

Nel terzo e ultimo episodio della terza puntata de La ragazza e l’ufficiale, Petro è riuscito a riportare i genitori a casa, ma suo padre ha scoperto che e’ un traditore dello Zar e lo rinnega. Seyit e Sura, insieme a Celil e Tatya, sono in viaggio verso la Crimea. Ma il viaggio si rivelerà pieno di ostacoli e più difficile del previsto. Intanto, ad Alusta, la famiglia di Seyit aspetta il suo ritorno con ansia. Ma mentre la madre è emozionata al pensiero del suo ritorno, il padre è preoccupato per quello che Seyit ha scritto loro nella lettera dal fronte: a chi ha fatto un’importante promessa che vuole onorare prima di tornare a casa? E cosa avrà mai promesso?

Petro nel frattempo ottiene il permesso di recarsi a sud con un nutrito gruppo di rivoluzionari. Vuole raggiungere Seyit e Celil e fermarli, e per farlo userà il nome di Misa che, grazie a un inganno dello stesso Petro, i suoi amici credono un traditore. Ma anche Misa, che nel frattempo è stato liberato, ha intenzione di raggiungerli.