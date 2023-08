La ragazza e l’ufficiale streaming e diretta tv: dove vedere la nona puntata

Stasera, venerdì 4 agosto 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la nona puntata de La ragazza e l’ufficiale, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. Dove vedere La ragazza e l’ufficiale in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5.

La ragazza e l’ufficiale streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La ragazza e l’ufficiale, ma quante puntate sono previste per la serie tv in onda su Canale 5? In tutto, per la prima stagione, sul principale canale Mediaset andranno in onda una decina di puntate (2 o 3 episodi a sera; 13 episodi totali per la prima stagione; 8 per la seconda): la prima venerdì 9 giugno 2023; la 14esima e ultima domenica 10 settembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):