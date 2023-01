La quinta onda: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 19 gennaio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda La quinta onda (The 5th Wave), film statunitense del 2016 diretto da J Blakeson. È un thriller fantascientifico postapocalittico, adattamento del romanzo omonimo del 2013, primo di una trilogia di romanzi scritti da Rick Yancey. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una teenager, Cassie Sullivan, armata di M4, emerge dai boschi e si dirige verso una stazione di servizio abbandonata in cerca di provviste. Entrando, sente la voce di un uomo che chiede aiuto. Si dirige verso di lui puntandogli contro l’arma. L’uomo tiene una mano sotto la giacca, ma quando la tira fuori, Cassie vede luccicare qualcosa, e pensando sia un’arma lo uccide. Il luccichio si scopre essere solo una croce. Tutto si oscura e la scena si sposta su un flashback che racconta gli avvenimenti dell’ultimo periodo.

Un’astronave aliena di dimensioni colossali, compare dal nulla e inizia a girare intorno alla Terra, guidata da una razza di extraterrestri chiamati “Altri”. Dieci giorni dopo la loro comparsa, gli Altri scatenano la Prima Onda: un impulso elettromagnetico che distrugge tutte le apparecchiature elettriche, riportando l’umanità all’Età della Pietra. Nella Seconda Onda, gli Altri manipolano la geologia terrestre, causando terremoti e megatsunami che distruggono le isole e le città costiere. Per la Terza Onda, gli Altri modificano un ceppo del virus dell’influenza aviaria, e lo trasportano in tutto il pianeta con gli uccelli. La popolazione viene decimata e la madre di Cassie è tra le vittime.

Cassie, suo padre e suo fratello minore Sam, trovano un campo estivo nei boschi, convertito in rifugio, dove trovano circa 300 sopravvissuti. Alcuni giorni dopo, un’unità militare con veicoli d’assalto, entra nel campo. Il comandante dell’unità, il colonnello Vosch, avvisa i sopravvissuti dell’imminente arrivo della Quarta Onda e comunica il piano di evacuazione del campo: prima porteranno in salvo i bambini presso la base aeronautica di Wright-Patterson, poi torneranno a prendere gli adulti. Cassie viene separata da Sam e dopo la partenza dei bambini vede l’esercito massacrare tutti gli adulti, incluso suo padre.

La quinta onda: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La quinta onda, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chloë Grace Moretz: Cassie Sullivan

Nick Robinson: Ben Parish / Zombi

Alex Roe: Evan Walker

Liev Schreiber: colonnello Vosch

Maria Bello: sergente Reznik

Maika Monroe: Ringer

Zackary Arthur: Sam Sullivan

Ron Livingston: Oliver Sullivan

Maggie Siff: Lisa Sullivan

Tony Revolori: Dumbo

Talitha Bateman: Teacup

Streaming e tv

Dove vedere La quinta onda in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 19 gennaio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.