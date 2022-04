La Pupa e il Secchione 2022 streaming live e diretta tv: dove vedere lo show

Torna questa sera, martedì 12 aprile 2022, alle ore 21, 20 su Italia 1 La Pupa e il Secchione Show 2022. Alla conduzione Barbara d’Urso, volto iconico in casa Mediaset che ha scelto di tornare in prima serata per rivoluzionare un format molto caro al pubblico di Italia 1. Quest’anno, infatti, l’edizione de La pupa e il secchione sarà leggermente diversa rispetto alle precedenti, perché mescolerà anche elementi da reality show. Oltre alla d’Urso, sono stati scelti tre opinionisti: Federico Fashion Style, Soleil Sorge e Antonella Elia. Ma dove vedere le puntate de La pupa e il secchione 2022 in diretta tv e live streaming? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

In TV

Il programma arriva in prima serata su Italia 1 a partire da martedì 15 marzo 2022. Si tratta quindi di un appuntamento settimanale, in onda ogni martedì sera a partire dalle 21:20 su Italia 1. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre in HD, al tasto 106 del decoder Sky.

La Pupa e il Secchione 2022 streaming live

Dove seguire invece in diretta live il programma condotto da Barbara d’Urso? La pupa e il Secchione 2022 è disponibile anche su Mediaset Play, la piattaforma che consente di seguire in diretta tutto ciò che passa in TV. Tutto ciò che dovrete fare è accedere previa registrazione – gratuita – oppure scaricare l’applicazione per smartphone, tablet e Smart TV. Dopodiché sarà possibile seguire La pupa e il secchione in diretta TV. Ma non è tutto. Se, ad esempio, avete perso una puntata, potete tranquillamente recuperarla attraverso MediasetPlay. La funzione on-demand consente infatti di recuperare le puntate già andate in onda.

Quante puntate

Ora che abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La pupa e il Secchione 2022 possiamo invece focalizzarci su quante puntate sono previste. Il reality show condotto da Barbara d’Urso arriva in prima serata su Italia 1 a partire da martedì 15 marzo 2022 e dovrebbe andare in onda una volta a settimana ogni martedì sera. Di seguito vi riportiamo la programmazione del programma, ma ci teniamo a sottolineare che potrebbe essere soggetto a variazioni:

Prima puntata: 15 marzo 2022 TRASMESSA

Seconda puntata: 22 marzo 2022 TRASMESSA

Terza puntata: 29 marzo 2022 TRASMESSA

Quarta puntata: 5 aprile 2022 TRASMESSA

Quinta puntata: 12 aprile 2022 OGGI

Sesta puntata: 19 aprile 2022

Settima puntata: 26 aprile 2022

Ottava puntata: 3 maggio 2022

La finale de La pupa e il secchione 2022 dovrebbe quindi svolgersi martedì 3 maggio 2022.