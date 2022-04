La Pupa e il Secchione 2022: anticipazioni e ultime notizie di oggi, 26 aprile

Stasera, martedì 26 aprile 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La Pupa e il Secchione 2022, lo show condotto da Barbara D’Urso che unisce sia l’ambiente iconico del programma che i contenuti tipici da reality show. Un mix interessante che saprà sicuramente catturare l’interesse dei telespettatori Mediaset. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

È tempo di semifinale e in questa puntata, dopo le immancabili prove giudicate da Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style, verranno proclamante le coppie finaliste. Tra Mila Suarez e Gianmarco Onestini nella notte è scattato un bacio: la loro amicizia si starà trasformando in qualcosa di più? Drusilla Gucci, fidanzata con il pupo Francesco Chiofalo, ha annunciato sui social di volersi prendere una pausa di riflessione dopo averlo visto flirtare con Malena, ospite nelle scorse puntate. In studio li attenderà un confronto a tre: Drusilla, Francesco e Malena, che sarà nuovamente Pupa per una sera. Nella villa la pupa Maria Laura è stata protagonista di uno scontro con il resto del gruppo. I concorrenti l’avrebbero accusata di aver sfruttato la storia con il suo ex fidanzato Paolo Brosio solo per arrivare in televisione.

Streaming e tv

