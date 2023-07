La partita del cuore per la Romagna streaming e diretta tv: dove vedere

Dove vedere in diretta tv e in streaming La partita del cuore per la Romagna? Appuntamento in diretta da Rimini questa sera, 20 luglio 2023, alle ore 21.15. Si tratta di un evento benefico a sostegno della raccolta fondi Mediafriends per aiutare le persone più fragili gravemente colpite dall’alluvione di maggio. La conduzione è di Veronica Ruggeri, con la partecipazione di Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi. A sfidarsi in questa amichevole sono la Nazionale Cantanti e il Golden Team per la Romagna.

In tv

Appuntamento in diretta su Italia 1 da Rimini questa sera, 20 luglio 2023, alle ore 21.15 con la telecronaca delle voci di Sport Mediaset Riccardo Trevisani e Massimo Callegari, che scenderanno anche in campo. A bordo campo Monica Bertini raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni prestigiosi ospiti commenteranno le varie fasi della gara. Molte le sorprese che renderanno la serata speciale, a partire dalla presenza di Orietta Berti e Fabio Rovazzi, nuova irresistibile coppia musicale dell’estate 2023.

La partita del cuore per la Romagna streaming live

Diretta streaming della partita benefica su Mediaset Play. A sfidarsi nell’amichevole di beneficienza de La partita del cuore per la Romagna sono, in diretta da Rimini, la Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri e una selezione di personaggi dello spettacolo e dello sport, il Golden Team per la Romagna, allenata dal grande Arrigo Sacchi.

Come donare

Per donare e aiutare le popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione è già attivo il numero solidale 45597. Fino al 22 luglio sarà possibile sostenere la campagna Mediafriends ‘Mediaset per la Romagna’ donando 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Chiamando lo stesso numero da RETE FISSA TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro o sul sito mediafriends.it.

Tutti i proventi de “La Partita del cuore per la Romagna” andranno a sostegno dei progetti di cinque realtà che operano sul territorio, occupandosi di anziani e persone con disabilità fisiche e psichiche: ANFFAS FAENZA, CASA DELLA CARITA’ LUGO, COMUNITA’ MONTEPAOLO, FONDAZIONE OPERA DON BARONIO ONLUS CESENA e GENITORI RAGAZZI DISABILI.