La lunga notte – La caduta del Duce streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, lunedì 29 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata de La lunga notte – La caduta del Duce, serie televisiva italiana del 2024 diretta da Giacomo Campiotti in cui vengono narrate le tre settimane precedenti la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, quando si svolse l’ultima riunione del Gran consiglio del fascismo (organo supremo presieduto da Benito Mussolini) che sancì la fine del regime fascista. Un cast eccezionale ci porterà a conoscere la figura storica di Dino Grandi, Presidente della Camera dei fasci, in un momento di forte tensione tra il partito al potere e la dinastia dei Savoia. Dove vedere La lunga notte – La caduta del Duce in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1.

La lunga notte – La caduta del Duce streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La lunga notte – La caduta del Duce, ma quante puntate sono previste per la serie tv diretta da Giacomo Campiotti in cui vengono narrate le tre settimane precedenti la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943 in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima lunedì 29 gennaio 2024; la terza e ultima mercoledì 31 gennaio 2024. Di seguito la programmazione completa: